Marcin Gortat: “Tenemos que convertirnos en un equipo más humilde”

Marcin Gortat antes de un partido de los Washington Wizards. Fuente: NBA.com

Marcin Gortat, pívot de los Washington Wizards, habló con la prensa tras la victoria conseguida ante los Toronto Raptors sobre el equipo, pero sobre todo de las declaraciones que hizo Bradley Beal hace unos días, en las que decía que eran el mejor equipo de la Conferencia Este. El polaco ha empezado la temporada mejor que como afronto la pasada, tras nueve partidos sus estadísticas son de 12,1 puntos y 9,8 rebotes por partido. Los Washington Wizards están situados en la cuarta posición de la Conferencia Este con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas.

Gortat habló con la prensa tras el partido: "El hecho de que hoy hayamos ganado este juego, no significa que todo esté bien y volvamos a la pista correcta. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Antes que nada, tenemos que convertirnos en un equipo más humilde y simplemente tenemos que trabajar más duro.” Con esto dejo bien claro que las declaraciones de Beal no le sentaron muy bien. Este año los Wizards tienen una peor plantilla, tras la salida de Bogdanovic y Jennings en verano, el banquillo de los capitalinos no está siendo suficiente para ayudar a los titulares.

Otro de los jugadores que ha hablado de la situación del equipo ha sido Kelly Oubre Jr. “Él no está equivocado en esta caso. Debemos ser humildes. Tenemos que dejar de ir a los medios y hacer y decir cosas. Tenemos que dejar que nuestro juego hable.” Muchas de estas críticas al juego del equipo han sido en referencia a las derrotas ante los Lakers y los Suns. El propio Bradley Beal también habló y está vez fue más cauto “Definitivamente necesitamos alimentarnos de esta energía, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que no somos el equipo que queremos ser o que necesitamos ser. Así que tenemos un largo camino por recorrer. Definitivamente comienza con humildad, ya sabes, darse cuenta de lo que está en juego y lo que nos espera y llevarlo juego por juego.”