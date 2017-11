Eric Bledsoe a Milwaukee

Eric Bledsoe | Foto: AP

Acaba el 'culebrón' de Eric Bledsoe que pone rumbo a Milwaukee a cambio de una primera ronda del Draft y Greg Monroe pero, ¿era la mejor opción? Parece que la de New York Knicks o la de Detroit Pistons podría haber sido mejor para Phoenix Suns, pese a ello los Bucks es el nuevo equipo del jugador de 27 años. La situación no tenía marcha atrás pero el traspaso sabe a poco en Phoenix porque consiguen a un jugador que no ya no era importante en su equipo y, una pick que no apunta a ser muy alto.

Bledsoe solo ha jugado tres partidos esta temporada con la franquicia de Arizona en los que ha promediado 15,7 puntos por partido. El 'mini LeBron' podría quitar presión a Antetokounmpo que lleva prácticamente todo el peso ofensivo de su equipo. Un jugador muy físico que puede dar un plus extra a un equipo que utiliza mucho esta faceta para ganar sus partidos.

Por otro lado en Phoenix hay 'overbooking' de hombres altos con Tyson Chandler y Alex Len, aunque podrían cortar a Monroe la temporada que viene ya que solo le queda un año de contrato. Ahora, en Milwaukee podría formar un gran quinteto con Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon, Jabari Parker o Kris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Thon Maker, además de una segunda unidad que podría impulsar al equipo a llegar lejos en la Conferencia Este.

La noticia de este traspaso la anunciaron desde la ESPN por parte de Adrian Wojnarowski y Zach Lowe. Aún no es oficial este movimiento pero solo quedan unas horas para que lo sea. Lo único que queda es que los jugadores pasen los pertinentes reconocimientos médicos y ya, oficializar el traspaso. Eric Bledsoe no jugará esta noche ante Cleveland Cavaliers aunque, lo importante y lo que él quería lo ha conseguido y es salir de Phoenix Suns.