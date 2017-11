Previa Celtics-Hornets: seguir o terminar rachas

Google Plus

El partido entre los Boston Celtics y los Charlotte Hornets enfrentaran a dos equipos que llevan rachas muy dispares. Los Celtics han demostrado que pueden ser un equipo muy competitivo con la baja de Hayward por lesión, actualmente llevan una racha de diez victorias seguidas, y la principal clave de ello es que son el mejor equipo defensivo de la liga. Brad Stevens está demostrando otra vez porque es uno de los mejores entrenadores de la liga, además el buen rendimiento de Jaylen Brown y Jayson Tatum hace que estén en la primera posición de la Conferencia Este. Por la parte, los Charlotte Hornets están inverso en una racha de tres derrotas seguidas que hace que la buena imagen en los primeros partidos se disipe, Kemba tras unos primeros partidos flojos ha remontado el rumbo y ha empezado a mostrar un gran nivel. Otro de los datos positivos es Jeremy Lamb quien ha dado un paso encima en su carrera, actualmente está con 17,4 puntos por partido. Lo negativo es el banquillo, que no a porta lo necesario para ganar los partidos.

El mejor equipo defensivo

Los Boston Celtics han empezado la temporada de forma espectacular, los de Massachusetts tras las dos primeras derrotas del inicio han cambiado totalmente ya que llevan ahora diez victorias seguidas. La clave del buen momento es la defensa, los Celtics actualmente son el mejor equipo en esa faceta, otras de las características que han mejorado son respecto al rebote, esta temporada promedian 47,5 una faceta que la pasada los verdes tenían como unas de las principales deficiencias. Brad Stevens ha sabido modificar el sistema con los nuevos jugadores de la plantilla, y los ha adaptado perfectamente.

Kyrie Irving ha demostrado en este inicio está demostrando ser el líder del equipo, el base no está haciendo su mejor temporada en el carácter anotador pero sí que está ayudando mucho al mover la bola y en la defensa. Otros de los jugadores que hace que los Celtics estén tan arriba es Al Horford, el dominicano está haciendo una gran temporada, está ayudando mucho en el movimiento del balón que es una de las claves de la buena ofensiva del equipo, lo único malo es que en el pasado partido ante los Hawks recibió un golpe en la cara que le hizo perderse el partido ante los Lakers y no se sabe si estará para el encuentro de esta noche.

Pero uno de los principales motivos porque el cual los Celtics están competiendo tanto es el buen rendimiento tanto de Jayson Tatum como de Jaylen Brown. El rookie no ha perdido ni un segundo de su tiempo y ha demostrado desde el primer momento que ha llegado a la NBA para triunfar, en estos primeros partidos está promediando 13,5 puntos y 6 rebotes por partido. Por la otra partida, Jaylen Brown también está demostrando que es un jugador muy competitivo, y que junto a Tatum pueden ser el futuro de la franquicia.

Hora de parar la mala racha

Los Charlotte Hornets han comenzado la temporada de forma muy irregular, el equipo de Steve Clifford terminó el mes de octubre con un balance de 5 victorias y 3 derrotas que hacía mostrar buenas sensaciones dentro del equipo, pero ha llegado noviembre y el balance ha dado la vuelta, es verdad que han tenido partidos difíciles enfrentándose a Bucks, Spurs y Wolves, pero lo que no se entendió en Carolina es la derrota ante los Knicks, que justamente tenían la baja de Kristaps Porzingis. Los principales problemas del equipo son que son el equipo número veinte en anotación y el cuarto que menos asistencias promedia por partido. Eso hace muy difícil que en los momentos finales del partido el equipo realmente pueda competir.

Kemba Walker no está demostrando en este inicio de temporada el nivel que mostró la pasada campaña donde a promediar 23,2 puntos por partido, aunque en estos últimos partidos el base ha vuelto a lo que vimos hace unos meses. Pero toda la culpa no la tiene Kemba, ya que ha bajado un poco su promedio sino que el problema es el banquillo que no ayuda lo suficiente para que el equipo pueda ser competitivo, el único que se salva es Frank Kaminsky quien ayuda con 11 puntos por partido.

Pero todo en la plantilla no es malo, Jeremy Lamb, el escolta del equipo está realizando un sorprendente inicio de temporada con 17,4 puntos por partido, un salto de calidad que nadie se esperaba y que hace que el equipo sea más competitivo, la baja de Nicolas Batum ha hecho que el de Georgia tenga más minutos en la pista y más confianza. Otro jugador que está demostrando un gran nivel es Dwight Howard, el de Atlanta parecía que iba a bajar su nivel otro año más, pero lo está mejorando respeto a sus dos últimas campañas promediando 15,2 puntos y 13,2 rebotes por partido.

Un partido igualado

Aunque parezca que no pero el partido entre los Celtics y los Hornets será bastante igualado. Esto es debido a las bajas de Al Horford y de Jayson Tatum sin confirmar, esto hace que los del Norte de Carolina tenga una posibilidad de acabar con la buena racha de los de Boston y terminar la suya de carácter negativo. El atractivo del partido será ver el enfrentamiento entre Kyrie Irving y Kemba Walker, dos de los mejores bases de la Conferencia Este.