Rudy Gobert cuatro semanas 'out'

Rudy Gobert | NBA.com

El jugador de baloncesto internacional con la selección de Francia se perderá como mínimo cuatro semanas de competición debido a una contusión ósea. El pivot y principal estrella de la franquicia se sometió a una resonancia magnética y en ellas se mostraba una contusión en la tibia derecha. Aún así, Gobert, tendrá que esperar como mínimo un mes para someterse a más pruebas y así saber como será su evolución.

La lesión se produjo en la derrota ante Miami Heat el pasado viernes tras chocar su rodilla con el escolta Dion Waiters cuando ambos estaban en disputa de un balón. Después del partido, Rudy salió cojeando demostrando que aún seguía resentido del choque y, denominó a esta jugada como 'sucia' al Deseret News. El frances consiguió ese día un total de 12 puntos y 12 rebotes en 35 minutos antes de caer lesionado.

Gobert venía de promediar un doble-doble por partido con 13,9 puntos, 10,5 rebotes y 2,5 tapones, unos números que, no son los mejores promedios de su carrera pero estaban cerca, siendo un jugador clave en la defensa de los Jazz. Esta temporada solo tras pasar las primeras semanas se comprobó que la llegada de Ricky fue una buena elección y, en seguida quedó patente la gran conexión que había entre ellos. La temporada ya no empezó bien con la lesión de Dante Exum que se perderá casi toda la temporada sino que a esto se suma la del galo que prácticamente no jugará en lo que queda de año

Utah ahora cuenta con dos jugadores de importancia fuera de los terrenos de juego como son Rudy Gobert y Dante Exum. Ahora, jugadores como Ricky Rubio (14,8 puntos y 5,7 asistencias), Derrick Favors (10,3 puntos) o el rookie, Donovan Mitchell (12,9 puntos), tendrán que dar otro paso adelante y asumir aún más responsabilidad para tomar el rumbo de un equipo, que afronta una temporada con muchas incógintas y con un registro de 6-7.