Momentazo de la jornada: Paul George asume galones

Foto: NBA.com

Paul George firmó anoche uno de sus mejores partidos con Oklahoma City Thunder. En una noche enrarecida por las bajas de Steven Adams por una lesión en la corva, y Carmelo Anthony por molestias en la espalda, PG13 se destapó con 37 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos de balón en 42 minutos de juego.

Los de Billy Donovan llegaban al partido de ayer con un pobre récord de 5-7 que anda muy lejos de las aspiraciones de un superequipo como OKC. Sin embargo, y tras ganar a Los Ángeles Clippers, Dallas Mavericks se mostraba como la víctima propicia para los Thunder.

Desatado

Desde el inicio, la estrella californiana daba muestras de su superioridad, y poco pudo hacer Harrison Barnes para pararle. Pese a no ser su season-high en lo que a anotación se refiere (42 vs LAC, el pasado sábado), George batió su récord en triples anotados con siete. Asimismo, se vio beneficiado por las bajas de Anthony y Adams, que le permitieron asumir más tiros y cerrar el rebote. He aquí algunas de las imágenes de su brillante actuación:

Justo al acabar el partido, George atendió a los medios de comunicación y se mostró muy feliz por el desarrollo de los acontecimientos. Tanto es así que se atrevió a bromear en un par de respuestas relacionadas con la ausencia de Carmelo Anthony y el cumpleaños de Westbrook.

Medios estadounidenses preguntaron a George acerca de qué pensó cuando se enteró de la baja de Carmelo. Este respondió: "Más tiros (risas)". En una línea similar, y refiriéndose al regalo de cumpleaños de su amigo Westbrook, Paul George comentó que ya le había dado su regalo: "Le he regalado 37 (puntos)".

Con este buen ambiente, los Thunder tienen por delante algunos días para preparar su compromiso frente a Chicago Bullls (2-9) el próximo miércoles a las 2:00 horas, hora española.