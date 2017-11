Greg Monroe podría debutar esta noche con los Phoenix Suns

Google Plus

Greg Monroe en un entrenamiento de los Milwaukee Bucks. Fuente: NBA.com

Greg Monroe, actual pívot de los Phoenix Suns, podría hacer su debut con el equipo ante los Rockets. El jugador fue traspasado hace una semana por Eric Bledsoe, el cual tenía problemas con el equipo. Monroe estaba promediando en los Milwaukee Bucks 6,8 puntos y 5 rebotes por partido. Actualmente, los Suns están situados en la decimotercera posición de la Conferencia Oeste con un balance de 5 victorias y 11 derrotas.

Greg Monroe habló para los medios de su entrada al equipo de los Suns: “Acabo de decirles que entiendo el plan que tienen en su lugar y cómo quieren enfocar la temporada. Les dije: 'Si quieres que juegue, siempre jugaré'. Nunca seré uno para no querer jugar. Si no, trabajaremos juntos y buscaremos la mejor opción para todos. Pero estoy más que feliz de poder jugar aquí.” Monroe tendrá mucha competencia en su llegada al equipo, el pívot titular está siendo Tyson Chandler quién está promediando un poco más que el jugador originario de, también tiene por delante a Alex Len. Por lo tanto, su introducción al equipo no será algo fácil, ya que tendrá que luchar por el puesto con los otros dos jugadores. Monroe podrá jugar esta noche por primera vez con la camiseta de los Phoenix Suns contra los Houston Rockets.

La salida de Greg Monroe de los Milwaukee Bucks era algo que se podría prever desde hace varios meses, los de Wisconsin tiene como pívots a John Henson y Thon Maker como referencias, y el bajo rendimiento de Greg hizo que se le redujeran los minutos a tan solo 15. A la vez se le unió la salida de Eric Bledsoe de los Suns, se habló en el traspasado de la posibilidad de que Brogdon se fuera a Phoenix pero desde los despachos de los Bucks la negativa fue absoluta, al final además de Monroe se les dio a los de Arizona una primera ronda de draft.