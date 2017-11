Kevin Durant: "Si estuviera en mi lecho de muerte, te garantizo que Sam Presti y Russell Westbrook vendrían a verme"

Kevin Durant vuelve a hablar sobre su relación con los Thunder | Foto: Getty Images

Kevin Durant pese a poner rumbo a Oakland aún sigue vinculado en cierta manera a los Oklahoma City Thunder. La estrella de los Warriors habló en una entrevista con Bleacher Report sobre su relación actual con su ex equipo, la decisión de la franquicia de ceder el número 35 a P.J. Dozier y su tweet en el que criticaba tanto al equipo como a su entrenador (Billy Donovan).

"Esas personas realmente significan mucho para mí hasta el día de hoy", dice. "No importa si me hablan o si están enfadados conmigo. Ya sea Sam Presti, Troy Weaver, Russell Westbrook o Nick Collison. Ya sea Wilson Taylor o Clay Bennett y su familia, les tengo mucho cariño y aunque ahora no hablamos, acabaremos haciéndolo".

"Al principio me enfadé mucho con el equipo, y aún más cuando volví a OKC, pero no lo veía con perspectiva, pero después me convencí a mí mismo que tampoco es para tanto", aclaró Durant. "'Entiendo que ya no es mi número, pueden hacer lo que quieran con él, pero no me agrada que se lo den a otro jugador porque tienen otros muchos que darle y no han pensado Nah, tenemos muchos buenos recuerdos con este número, hombre, no se lo daremos a otro".

Su relación con Westbrook

"Hice algo que no les gustó y ellos hicieron algo que no me gustó, a veces estas cosas pasan. Si estuviera en mi lecho de muerte, te garantizo que Sam Presti y Russell Westbrook vendrían a verme. Así que lo voy a ver de esa manera y no a la inversa", comentó KD.

Ahora, Kevin afronta su segunda temporada en los Golden State Warriors, y tiene una perspectiva diferente en lo que a lealtad se refiere y dijo lo que piensa. Después de pasar ocho temporadas en los Oklahoma City Thunder, después de que la franquicia se moviese aquí desde Seattle, Durant fue visto como un traidor por sus ex aficionados cuando decidió marcharse a Oakland como agente libre.

Tras su marcha, KD mantuvo una relación (si es que la había) muy fría y distante con quienes había dejado atrás incluido el que fue su gran amigo, Russell Westbrook. El alero además dejó claro que a pesar de cambiarse de ciudad, "mi familia y yo no borramos esos ocho años en Oklahoma City".

Incluso asegura que aún sigue siendo fan de los Thunder, que el ADN de los de Oklahoma sigue en su cuerpo. "Soy de OKC, todavía estoy en OKC", dijo Durant a Bleacher Report. "Ese azul va a estar en mi sangre para siempre. Ese lugar me crió. Tengo personas allí que recibirían una bala por mí y viceversa. Pero hay un punto en la vida de un joven, como cuando va a la universidad , o cuando se mude a otra ciudad para conseguir un trabajo, en el que debe tomar una decisión por sí mismo", aclaró Durant. "Tienes que tomar una decisión que sea lo mejor para ti y por eso esperas que las personas que más te quieren digan que te entienden".

Su salida de OKC

"Soy una persona, dijo, tengo sentimientos y no tengo miedo de ser vulnerable frente a las personas que nos ven jugar o que siguen la liga. Está claro que estás diciendo esas cosas sobre mí, porque solo un par de meses antes, yo era lo mejor porque estaba jugando para tu equipo".

"Su equipo está en la televisión todos los días, jugando hasta los playoffs y se vanagloria de lo buena que es su ciudad para otras personas en todo el país. Todo estaba bien cuando estaba haciendo algo por ti. Pero, ¿ahora que decidí hacer un cambio en mi carrera soy una "perra"? Eso es confuso porque he visto como personas que me animaban, personas con las que realmente hablé, me pusieron entonces malas caras y no me hablaban bien."

"No es que sea sensible pero esas no son las críticas que deben hacerse. Por ejemplo Michael Jordan tuvo que pasar por críticas como: "Oh, Michael Jordan hizo 7 de 33 la noche anterior, ¿cómo va a recuperarse? Eso si que es una crítica. La crítica no es, que porque alguien se mude a otro sitio sea una perra y un cobarde. Eso no es una crítica, a pesar de que no me sentaron bien me estoy recuperando".