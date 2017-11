Marc Gasol pide más a su compañeros

Los Menphis Grizzlies perdieron ayer contra Houston Rockets en casa por 105-83, y con esta derrota los de la ciudad de Elvis Presley acumulan ya una racha de 4 derrotas (Rockets, Pacers, Bucks y Rockets de nuevo) que empiezan a dañar la moral de algunos jugadores ya con una larga carrera en la franquicia como es el caso del español Marc Gasol.

Tras la mencionada y abultada derrota el español aprovechó la oportunidad de tener los micrófonos de la prensa delante para atizar a sus compañeros acerca del rendimiento del equipo y recordó a los mismos el cómo estos últimos años la franquicia nunca ha dejado de competir.

No es ningún misterio que la franquicia se ha caracterizado estos últimos años por un nivel defensivo alto y un nivel competitivo igual de exigente a sus jugadores por lo que sorprende que en estos últimos partidos los Grizzlies hayan encajado 100 puntos o más.

Puede que ganes de vez en cuando, incluso puede que mantengas el 50% de victorias, pero no es suficiente.

Además la franquicia se encuentra ahora mismo fuera del top 5 defensivo de la liga y entre los peores equipos en anotación de toda la NBA. Por lo que el hecho de que los Rockets dejaran a Menphis en el nivel de anotación más bajo de la temporada no debería sorprender teniendo en cuenta los anteriores datos. No obstante hay que destacar que están jugando estos partidos sin uno de los jugadores clave en el éxito más reciente de la franquicia como es Mike Conley.

Eso no es lo que llevamos 10 años construyendo aquí. No lo es. No es lo que hemos representado"