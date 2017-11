Fultz ya encamina su recuperación

Google Plus

Fultz en el banquillo junto a Covington y Redick | Foto: nba.com/76ers vía Getty Images

Desde hace años ser novato en los Philadelphia 76ers va acompañado de lesiones. Le ocurrió a Embiid y a Simmons, y también le ha pasado a Markelle Fultz. En un principio quisieron arriesgar con él, pero finalmente la paciencia ha vuelto a ser la solución.

Disputó los cuatro primeros partidos de la temporada, donde se apreció claramente que su hombro no estaba en condiciones. La mayor evidencia de esto fue su mecánica en los tiros libres, la cual aparte de resultar extraña, no se parecía a la que venía utilizando con anterioridad.

Además, sus promedios también dejaron claro que no estaba para competir, al menos al cien por cien: 6'0 puntos, 2'3 rebotes, 1'5 asistencias y 33'3% en tiros de campo en 18'9 minutos de juego. Números muy lejos de lo esperado para un número uno del Draft.

Viendo todo esto, en Philadelphia decidieron que no iban a arriesgar más. No juega desde el pasado 23 de octubre, en la victoria contra los Pistons, y parece que no lo hará hasta 2018, concretamente en enero. Aunque en las próximas 2-3 semanas será evaluado y, tal vez, podría empezar a incorporarse poco a poco a los entrenamientos del equipo.

No hay ninguna prisa, y menos viendo el rendimiento que están ofreciendo estos 76ers. Hasta el momento presentan un récord de 8-7, ocupando la octava plaza de la Conferencia Este. Están bien situados en la clasificación y compiten contra cualquier rival, gracias sobre todo al nivelazo que están mostrando Joel Embiid y Ben Simmons.

Estos dos deben ser el espejo en el que debe mirarse Fultz. Estuvieron dos y una temporada en el dique seco, respectivamente, antes de poder debutar. Finalmente, se ha demostrado que la espera mereció la pena y que The Process va viento en popa.

Embiid y Simmons están demostrando ser el futuro de la NBA | Foto: nba.com/76ers

El pívot camerunés está en 22'8 puntos, 10'9 rebotes y 1'8 tapones. Por su parte, el alero-base australiano va camino de alzarse con el premio al Rookie Of The Year gracias a estos números: 18'1 puntos, 9'1 rebotes, 8'0 asistencias y 1'9 robos. Muy por encima del resto de novatos y demostrando, ante la ausencia de Fultz, que va sobrado jugando de base.

Todo parece fluir en 'Philly', y más cuando a esto le han añadido la renovación de uno de sus hombres clave: Robert Covington, que ha extendido su vinculación con la franquicia por cuatro años y 62 millones de dólares. Toda una ganga en los tiempos que corren para un jugador de mucho impacto en los esquemas de Brett Brown.

Por tanto, calma. Lo importante es que Markelle Fultz se recupere bien, tal y como hicieron Embiid y Simmons. Si llega en buenas condiciones a enero y rinde dentro de lo esperado, le daría un plus muy significativo a un equipo que puede ser muy peligroso en playoffs, objetivo al que aspiran con total merecimiento.