Cousins fue expulsado por un polémico codazo a Westbrook

Westbrook, tendido en el suelo | Foto: Derick E. Hingle - USA TODAY Sports / Action Images

DeMarcus Cousins volvió a ser expulsado esta noche en la visita de los Oklahoma City Thunder a New Orleans, la estrella de los Pelicans fue suspendida del partido por un codazo en la cara del vigente MVP de la liga, Russell Westbrook.

La acción ocurrió en el tercer cuarto, a falta de 5 minutos para el final Russell Westbrook fallaba un tiro debajo del aro cuyo rebote cogería Cousins. Westbrook se acercó a tratar de robar el balón y Cousins, con los codos excesivamente estirados, movió los brazos hacia los lados e impactó contra la cara del jugador de California que cayó desplomado al suelo. Los árbitros no dudaron en ningún momento y señalaron falta flagrante tipo dos del número cero de los Pelicans, Boogie protestó airosamente y gesticuló negando repetidas veces.

Los Pelicans se encontraban en mitad de una remontada y la expulsión de una de sus estrellas complicaba que pudieran hacerse finalmente con la victoria, eso sumado a la excesiva reacción de Westbrook tras el golpe incendió a los locales y les dio la energía suficiente para imponerse a Oklahoma City. Justin Holiday mostró el desacuerdo del equipo con la expulsión: "Creemos que no era justo, él no tenía intención de darle". Anthony Davis también habló sobre el incidente, aunque no quiso entrar en polémicas y solo afirmo que «es duro», refiriéndose a afrontar un partido igualado sin una de sus estrellas.

Es la primera vez que expulsan a Boogie este año, aunque a lo largo de su carrera ha sido expulsado en más de 100 encuentros. El jugador está siendo determinante para una franquicia que lucha por estar en los puestos de Play-Offs y promedia unos números (26.6 puntos, 12.9 rebotes y 5.5 asistencias) que, de seguir así, lo harán All-Star con total seguridad.

La jugada de la discordia, juzguen ustedes mismos.