Bledsoe vuelve a 'casa'

Eric Bledsoe | Foto: ESPN

"No quiero estar aquí". Con esta frase, Bledsoe comenzó toda la polémica a su alrededor en Phoenix, que desembocó en la marcha del base a la ciudad de Wisconsin. Debido al mal inicio de temporada del equipo de Arizona, sumado a la mala relación con su entrenador Jay Triano, el jugador nacido en Alabama mostró sus deseos de irse a través de las redes sociales. Tras unas semanas apartado del equipo, los Suns decidieron traspasarle a los Milwaukee Bucks a cambio del ala-pívot Greg Monroe.

Tras toda la polémica, todas las aguas volvieron a su cauce. Pero en la madrugada del miércoles al jueves, los Bucks viajan a Arizona para enfrentarse a los Suns, es decir que Bledsoe volverá a jugar contra sus ex compañeros y contra sus antiguos aficionados en el Talking Stick Resort Arena. Por lo tanto, todos los focos se centrarán en la figura del base. Él mismo le ha querido quitar hierro al asunto, diciendo que "es solo otro partido". Pero la realidad es que, la primera vez que habló sobre el enfrentamiento ante su ex equipo, una pequeña sonrisa cruzó su cara.

Tras la derrota ante los Wizards, Bledsoe aseguró que el partido ante los Suns sería un partido más y que deberán ganar como otro cualquiera. El base desconoce cómo será recibido por sus antiguos aficionados tras su polémica salida: "¿Quién sabe? Amo a los fanáticos y espero que ellos sigan queriéndome, pero ya sabes cómo es esto. Guardo mucho cariño a mis ex compañeros. Estoy totalmente concentrado en el partido, y cuento con grandes compañeros de equipo que me ayudarán en todo momento".

Bledsoe y Antetokounmpo | Foto: herosports.com

"Solo tengo que salir y jugar mi juego. No debo preocuparme por nada más"

El nuevo jugador de los Milwaukee Bucks parece haber recapacitado tras todo el lío que le rodeó, y no quiso entrar en ningún tipo de polémica al ser preguntado acerca de si le hubiera gustado tener una mejor salida de Phoenix: "No pienso en eso. Estoy en otro equipo centrado en lo que podemos construir para el futuro". El hecho de jugar contra sus antiguos compañeros le hace especial ilusión, aunque asegura que debe jugar como él sabe y no preocuparse por nada más.

Durante las primeras semanas en su nuevo equipo, la adaptación fue más difícil de lo esperado. Tras estar un par de semanas apartado, sin ritmo de competición, Bledsoe llegó a un equipo lanzado, y con un Antetokounmpo imparable. Pero el base ha conseguido asentarse, llegando a promediar 12,2 puntos (por debajo de los 15,7 puntos que promedió en los tres partidos que jugó esta temporada con los Suns) 4,5 asistencias y 4,3 rebotes. Eric Bledsoe también ha querido dejar claro que no tiene nada que probar contra los Suns: "he demostrado lo suficiente en esta liga. Solo tengo que volver a jugar con confianza. Juego junto a un grupo talentoso de muchachos, así que tengo que intentar encontrar mi buen juego".

Finalmente, Bledsoe ha asegurado que tiene muchas ganas de enfrentarse por primera vez en la NBA a su buen amigo Devin Booker: "Book es un jugador con mucho talento. Es mi amigo y le tengo mucho respeto. Trabaja muy duro. Fuera de la cancha es una gran persona, pero nos veremos dentro de ella y ahí competimos el uno contra el otro".