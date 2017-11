Oklahoma City Thunder vs Golden State Warriors en vivo y en directo online

Google Plus

Primer duelo de "súper equipos". Paul George, Carmelo Anthony y Russell Westbrook contra Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson y ¿Kevin Durant?. Duelo de "super equipos" en el Oeste para poner a prueba al proyecto de Sam Presti.

El Chesapeake Arena será un auténtico infierno para los de Oakland en el partido Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en vivo, ya que el retorno de Durant y la venganza por la remontada de las finales de conferencia han convertido a los Warriors en el mayor enemigo. Se espera un pabellón lleno que hará mucho ruido.

Kevin Durant es duda para este partido Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en vivo por una lesión en el tobillo. Él mismo decía ayer que "veremos como está el tobillo por la mañana". Por lo que hasta pocas horas antes del partido no se sabrá si participará o no.

Stephen Curry ha mantenido a flote a los GSW. | Foto: NBA ​

Stephen Curry llega en un gran momento de forma al artido Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en vivo y ante la posible baja de Durant, se perfila como el principal faro de su equipo. Unas actuaciones brillantes en los últimos partidos han mantenido la racha de victorias de su equipo. Su duelo contra Westbrook será determinante.

Westbrook es el líder total de los Thunder. ​ | Foto: NBA ​

Russel Westbrook será el referente del equipo local en el artido Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en vivo. Su energía ganadora contagia a sus compañeros y su actuación es clave en las oportunidades de su equipo. También necesitará la ayuda de sus escuderos del 'Big-Three', Carmelo y Paul George están jugando a un buen nivel y pueden decantar el partido.

Los Warriors, son segundos en la misma conferencia. Récord de trece victorias y cuatro derrotas, empatado con Houston en la primera posición. Su última victoria fuera de casa fue en Brooklyn por 118-111.

Los Thunder son décimos en el Oeste. Sorprendentemente fuera de playoffs y con un balance de siete victorias y nueve derrotas. La última victoria en casa fue contra los Bulls por 92-79.

Los precedentes entre ambos equipos siempre han tenido alicientes como el retorno de Durant a la que fue su casa o unas finales de conferencia. Los últimos partidos han terminado con un balance arrollador para GSW, que ha ganado los últimos siete enfrentamientos entre ambos con una diferencia media de catorce puntos.

Partido Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en vivo importantísimo para ambos equipos, ya que una derrota podría en duda las aspiraciones de cada uno. Sobre todo OKC que tiene un récord negativo tras encadenar dos derrotas seguidas. Por su parte, los Warriors han ganado nueve de sus últimos diez partidos.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder en vivo en otra jornada más de la NBA. El partido será en el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma a las 2:00 de esta madrugada.