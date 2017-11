Danilo Gallinari “Creo que de una semana a 10 días es cuando volveré”

Google Plus

Danilo Gallinari con DeAndre Jordan antes de un partido. Fuente:NBA.com

Danilo Gallinari, alero de Los Angeles Clippers, tiene cada vez más cerca su vuelta a las pistas. El italiano lleva desde el 7 de noviembre sin jugar debido a una lesión en su glúteo izquierdo, en total se ha perdido siete encuentros donde el equipo le ha echado mucho de menos. Danilo está promediando en esta temporada 12,8 puntos, 4,3 rebotes y 3 asistencias por partido, un nivel muy bajo comparado con la campaña pasada donde metió 18,2 puntos por encuentro.

Gallinari habló para los medios sobre más o menos cuando iba a volver a las pistas “Creo que de una semana a 10 días es cuando volveré. Al menos esa es mi esperanza. Desearía que pudiera ser antes, pero no está funcionando de esa manera.”, la necesidad de los Clippers de la vuelta del italiano es urgente, el equipo lleva una racha de nueve derrotas seguidas que hacen que estén en la decimotercera posición de la Conferencia Oeste con un balance de cinco victorias y once derrotas. El italiano habló antes de comenzar la temporada de lo que esperaba “Luchar por los playoffs. Ser competitivo en una Conferencia Oeste es muy difícil”, algo que no están consiguiendo.

La situación de los Clippers en este inicio de temporada está marcada por varias características, la primera de ellas es su capacidad de dar asistencias donde son uno de los peores equipos, además esto va unido a los tiros de tres que están teniendo un porcentaje de 34,9%.

Como muchos equipos en esta temporada, los jugadores del banquillo son los que no hacen el trabajo que se les requiere, solo Lou Williams está demostrando un gran nivel con sus 17 puntos. El próximo partido de los angelinos será uno de los más fáciles de toda la temporada, se enfrentaran a los Atlanta Hawks, equipo que está último de la Conferencia Este, si los Clippers no ganan este partido seguramente habrá mucho movimiento en las oficinas de Steve Ballmer.