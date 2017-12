Kobe Bryant, más leyenda si cabe de los Lakers

Las camisetas de Kobe Bryant en el momento que desvelaron su colocación. Foto: Los Angeles Lakers.

Llegó el descanso y nadie dejó el parqué del Staples. Ni los jugadores de los Warriors quisieron perderse el homenaje a Black Mamba. Allí estaban todos, Jack Nicholson incluido, viendo cómo proyectaban en los videomarcadores del pabellón el corto dirigido por el propio Bryant 'Dear Basketball', nominado al Oscar en su categoría.

Las leyendas no quisieron perdérselo

Para acompañar a Kobe en este día tan especial, no faltó nadie. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor, Allen Iverson, James Worthy o Jerry West estaban presentes.

Magic Johnson, maestro de ceremonias

Quién mejor para llevar la ceremonia que él. Agarró el micrófono y empezó diciendo: “Estamos aquí para celebrar al más grande que jamás ha vestido el púrpura y oro". Recalcó los 20 años en el equipo y los anillos conseguidos (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010). Por el mismo estilo de discurso tiró la copropietaria de la franquicia Jeanie Buss que dijo que decidieron retirar los dos dorsales porque “la carrera de cualquiera de los dos números ya hubiese valido para entrar al Salón de la Fama”.

En boca de Kobe Bryant

Llegó uno de los momentos más esperados, que no es otro que el momento de que Bryant hablase. “Esta noche también es para las camisetas que hay colgadas ya, no solo por las mías. Sin ellos no podría estar aquí. Me inspiraron a jugar al más alto nivel. Ellos me empujaron día a día. Shaq, Magic, Baylor, Chamberlain, West, Worthy y la lista sigue. Esto no lo sabéis, pero en mi último partido contra Utah Jazz estaba muy cansado. No sabía si podría hacerlo. Solo quedaba un partido pero ya no tenía piernas. Mi mujer Vanessa me dijo ‘te voy a enseñar un regalo que te he preparado para el último partido’. Una fila de camisetas de jugadores retirados. Baylor, Magic, Shaq… todas firmadas. Incluido Michael Jordan. Incluido el gran Bill Russell. Incluido el gran Larry Bird. Y cuando las vi sabía que tenía que ponerme en marcha”. Se puso en marcha sí. Sesenta puntos hizo en su última noche como jugador contra los Raptors.

Por fin el momento más esperado

Tras el speech de el de Filadelfia, no quedó mucho tiempo y por fin se desveló el lugar exacto de las dos camisetas. Ya con Vanessa y sus dos hijas en la pista, recibió dos cuadros conmemorativos con las dos camisetas retiradas. 16.777 puntos con la #8 y tres anillos y 16.866 con la #24 y dos anillos.