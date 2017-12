El factor Durant con y sin Curry

Google Plus

Los Warriors son, con total seguridad, uno de los equipos mejor ensamblados en la historia del baloncesto. Han sabido armarse muy bien en sus elecciones de los Drafts y han sabido cómo y dónde fichar. El verano pasado firmaron a Kevin Durant el mismo día de la Independencia, y tener a alguien así en tu equipo suele asegurar muchas noches de alegría.

Pero, lógicamente, cuando en un equipo juntas a tantos jugones, la bola tiene que repartirse más y el poder hacer grandes actuaciones a nivel individual es algo más complicado. En los Warriors, con la llegada de Durantula, se completó la cuadratura del círculo: Curry, Klay, Green y él, el gran Big-Four del equipo de San Francisco.

En su primera temporada los Warriors abusaron de todos cuanto se les pusieron por delante y, tras ser campeones de la Conferencia Oeste, lograron alcanzar el Anillo con el récord del 16-1, marca histórica que superaba la que tenían los Lakers desde hace unos cuantos años.

Al comienzo de la temporada las cosas poco a poco se iban hilando, no empezaban a plena potencia pero poco a poco iban encontrando su sino. Pero en el mejor momento, con varias victorias seguidas y jugando a gran nivel, Stephen Curry se doblaba el tobillo y se lesionaba para un par de semanas. Todas las alarmas encendidas.

Al poco se descubría que Steph iba a ser baja un mínimo de dos semanas, lo que obligatoriamente hacía que los otros tres pilares de Golden State tuviesen que dar el paso adelante y hacerse más importantes si cabe. Con Draymond Green algo renqueante por culpa de su hombro y la irregularidad de Klay Thompson en ataque, hay una figura que no ha flaqueado y sí ha respondido en todos y cada uno de los partidos que ha jugado desde la ausencia del ‘30’: efectivamente, Kevin Durant.

Desde la derrota ante los Kings 106-110, partido en el que por cierto no jugaron ni Curry ni Durant, el ex de Oklahoma ha cogido el timón del barco y lleva varias semanas exultante: los Warriors acumulan nueve victorias consecutivas y Kevin Durant he encadenado varias actuaciones pasando de 25 puntos. Una burrada.

En esta racha Kevin Durant promedia 29,7 puntos por partido y es un pilar para los suyos en defensa. Además ha logrado un triple-doble y ha sido decisivo tanto por sus puntos al final como por algún tapón o un robo, como ocurrió ante los Lakers con la canasta definitiva que establecía el 114-116 final, logrando 12 de sus 26 puntos en la prórroga.

Las cuentas con y sin Curry:

Promedios de Durant con Curry: 24.8 puntos, 6.4 rebotes y 4.8 asistencias por partido.

Promedios de ‘KD’ sin Stephen: 31.2 puntos, 9.6 rebotes y 7.4 asistentas por partido.

Esto no demuestra más que, sin Curry, Durant sabe que tiene que ser importante y dar el paso adelante, pero con Stephen también tiene claro que el juego tiene que fluir y que no tiene tantas oportunidades de ser la clave, pues al fin y al cabo esto es un deporte de equipo.

No hay ninguna duda de que Curry volverá en breve con muchas ganas de ser importante, y Durant encaja a las mil maravillas con el de Akron siendo, posiblemente, la mejor pareja de la NBA en su plenitud. Solo han necesitado un año juntos para apuntarse el primer anillo, logrando uno pasar de los 300 triples en un año y siendo el otro el MVP de las Finales pasadas en las que se impusieron a los Cavaliers.

Durant pensará: “Que se recupere tranquilo, estoy apañándomelas muy bien de momento” y así es, pero no nos engañemos, los Warriors con Stephen Curry son otra cosa y, dan mucho miedo.