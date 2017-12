Curry se perderá el partido ante los Cavaliers

Google Plus

Foto: nba.com

Los Warriors, y en concreto Stephen Curry, parecen haber aprendido la lección con respecto a los errores del pasado. Steph actualmente está lesionado y en el horizonte está ya el partido que Golden State tendrá que jugar contra los Cavaliers, pero lo último que van a hacer es forzarlo. Recordamos que Curry se lesionó del tobillo en el partido del cuatro de diciembre en un partido disputado en Nueva Orleans.

Lo primero es que no tienen motivo: van segundos en el Oeste con 24-6 y no deben perder de vista unas nuevas Finales de la NBA, y este encuentro es importante pero no deja de ser uno más en el extenso calendario que tienen aún por delante.

Lo segundo por ser quien es, pues por todos es sabido el feo historial que el de Akron tiene con respecto a sus tobillos, a los cuales se les apodó incluso “de cristal”. Los Warriors acumulan ya nueve victorias consecutivas y las cinco últimas han sido sin Curry en la pista, por lo que forzarlo es una tontería cuando se ve que los de San Francisco se las saben apañar muy bien sin él también.

Lo último que han anunciado los Golden State Warriors a través de sus cuentas de Twitter, además ayer mismo a última hora, es que fue evaluado de nuevo de la lesión y que, pese a que la progresión es buena, esta semana no jugará y será evaluado de nuevo la semana que viene, según ESPN. Basándonos en ese calendario, Curry se perdería el encuentro del próximo 25 de diciembre ante los Cleveland Cavaliers en el que es el primer enfrentamiento entre ambos desde el quinto de las Finales en junio.

Su baja supone una importante disminución del espectáculo, pues en partidos como este lo mejor es la espectacularidad y la expectación que generan. Pero en este primer asalto, por desgracia, los aficionados tendrán que extrañar a Don Stephen.