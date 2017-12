Vince Carter asegura que jugará una temporada más

Vince Carter durante un partido| Foto: Galería oficial de los Sacramento Kings

La leyenda de la NBA, Vince Carter, ha aseverado su intención de formar parte de un roster de la liga la temporada que viene. El exjugador de los Toronto Raptors, New Jersey Nets, Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies va a cumplir los 41 años el próximo 26 de enero, pero si nada desastroso como una lesión ocurre, podría terminar su carrera con 42 años, en 2019.

Carter afirmó: “Voy a jugar otro año, seguro. Tengo que hacerlo. Me siento bien. Lo haré hasta que mi cuerpo, o mi mente, digan que no, hasta que ya no me quiera preparar para jugar de la manera correcta”. También reaccionó al ser preguntado sobre la voluntad del quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, que tratará de alargar su carrera hasta los 45 años. “No, no creo que pueda llegar a los 45 años. Pronto tendré 41, sí, por lo que no es tan exagerado (la retirada a los 45), pero definitivamente quiero un año más y ya veremos”.

“Cuando llegue el momento en el que no quiera hacer la rutina de preparación para los partidos, me iré. No quiero engañarme y podría ser más vulnerable a las lesiones. No puedo afrontar el hecho de estar lesionado. Me odiaría si me lesionase por alguna estupidez, quiero decir, por no prepararme de la manera correcta”. Su estatus de leyenda ya se está viendo reflejado en la forma de actuar de aficiones rivales como la de su antigua casa canadiense. En su último partido esta temporada en el Air Canada Centre de Toronto, la afición le ovacionó lo que no ocurría en años pasados. Existe el rumor además de que los Brooklyn Nets estarían interesados en retirar su camiseta: “Sería un sueño hecho realidad para cualquier jugador—comenta el campeón del concurso de mates—significa que has tenido una gran carrera”. Su excompañero en los Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, también a abierto la puerta a jugar una temporada más y acabar su carrera habiendo entrado en la cuarentena.