Carmelo Anthony acepta su nuevo rol

Carmelo Anthony entrando a canasta. Fuente: NBA.com

Carmelo Anthony, alero de los Oklahoma City Thunder, comprendió su rol en el equipo que es el de estar más lejos del balón. El jugador originario de Nueva York ha tenido durante toda su carrera mucho el balón debido a su figura de líder, pero en OKC es diferente ya que tiene que compartir balón con Westbrook y Paul George. El alero habló con la prensa sobre ello, además el entrenador del equipo, Billy Donovan, comentó ese hecho.

Carmelo comentó tras el partido contra los Hawks su situación “Creo que para mí es solo cuestión de aceptar ese rol. Eso es todo lo que es. Al darme cuenta de lo que va a ser, estos son el tipo de disparos que voy a recibir, este es el tipo de ataque que vamos a ejecutar, aceptarlo y trabajar en ese rol. Eso es algo que he estado haciendo durante la última semana, me estoy permitiendo aceptar ese rol y hacer lo que sea necesario para que este equipo gane.”, dijo el alero. Su nueva situación implica que su nivel anotador baje considerablemente, es la primera vez desde que llegó a la liga que baja de los 20 puntos por partido, pero esto no es lo grabe si tienes compañeros que también anota, sino que su porcentaje de tiro de campo ha bajado hasta un 40,4%.

Billy Donovan habló también con la prensa sobre el rol de Melo: “Cien por ciento. Le doy mucho crédito porque esto es diferente para él, y realmente ha sido de mente abierta sobre tratar de hacer lo que sea que pueda para ayudar al equipo. Y como entrenador realmente aprecias a alguien que ha estado en el juego durante tanto tiempo y se ha establecido como 10 veces All-Star, 14 años en la liga, uno de los grandes de todos los tiempos, que está dispuesto a ver las formas que puede hacer las cosas un poco diferente para ayudar a nuestro equipo".