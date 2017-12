Foto: Vavel NBA

Con el partido ante Houston Rockets ya en el horizonte, varios jugadores de los Warriors hacen balance del momento actual apenas un día antes del primer enfrentamiento ante los Cavaliers este año.

El primero en hacer declaraciones fue Klay Thompson, que charló sobre la rivalidad contra los de Houston, los que aparecen ser los grandes rivales este año por el cetro del Oeste. El ‘11’ de Golden State comenta que "están jugando un gran baloncesto. Para nosotros era poco personal estar por detrás suyo en la tabla, pero eso nos ha empujado a mejorar partido a partido. Chris Paul y James Harden son uno de los mejores, sino el mejor backcourt de toda la NBA. Ambos son buenos creadores de juego y no parecen tener puntos flacos. Para mi y Steph siempre es muy divertido jugar contra ellos porque tenemos la oportunidad de medirnos como jugadores contra los mejores. Tenemos muchas ganas de que llegue el siguiente duelo porque les debemos una venganza por la derrota del primer partido en el Oracle".

El siguiente en atender a los medios fue David West, quien con 37 años sigue siendo importante en su equipo y goza de muchos minutos en el equipo campeón de la NBA. West explicó por qué se mantiene a gran nivel a su edad: "Aprender a escuchar a tu cuerpo es la clave y saber lo que necesita, tus limitaciones y cuando toca descansar. Para mí también ha sido muy importante cambiar la dieta a mi edad, prepararme específicamente para cada partido, asegurándome de que mi cuerpo está sano y fresco. Y cuando estoy dentro de la pista simplemente intento ser productivo y aprovechar los minutos y mi picardía para tener ventaja sobre el contrario en cada acción".

Y hablando de veteranos, otro que entra en juego en ese papel de trabajo oscuro pero vital en estos Golden State es Zaza Pachulia, quien ve en los Boston Celtics una clara amenaza en un hipotético enfrentamiento contra ellos en las futuras Finales: "Me gusta mucho como están jugando. Tienen jugadores de mucho talento, un gran entrenador y con una afición que siempre se hace notar. Definitivamente puede ganar en el Este". Con respecto a su lesión, comentó que “es aburrido a esta edad. Pero entiendo que la salud es muy importante para nosotros. Nuestro objetivo es estar todos sanos y en la mejor forma posible porque necesitamos estar todos listos y para dar nuestra mejor versión en los Playoffs, el momento más importante de la temporada".

Para finalizar las declaraciones se pronunciaba Steve Kerr, que estaba de acuerdo con las palabras de Zaza con respecto a Boston pero destaca también el gran trabajo de Toronto, de los que dice que “están haciendo un gran trabajo e irán a mejor, ahora mismo son los favoritos del Este”.

Por último, no quiso darle más vueltas a las indisciplinas de un Kevin Durant que lleva tres expulsiones en lo que va de curso: "’KD’ ha tenido unas semanas en las que estaba un poco frustrado porque las cosas no le iban del todo bien y estaba cabreado. Yo también tuve ese problema y me pitaron dos técnicas también en esas fechas. Desde entonces estamos haciendo un buen trabajo como equipo de no quejarnos y centrarnos en el juego, entendiendo que siempre te van a pitar cosas que no te gustan. Al fin y al cabo, esto es un deporte difícil de arbitrar".