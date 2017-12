Nikola Mirotic sobre su renuncia al Eurobasket: “Fue muy duro”

Google Plus

Nikola Mirotic en un partido de los Bulls. Fuente: Getty Images

Nikola Mirotic, ala-pívot de los Chicago Bulls, comentó su renuncia al Eurobasket y situación actual en los Chicago Bulls. El montenegrino, tras el golpe que le propinó Bobby Portis, ha estado a un nivel nunca visto en él, actualmente está promediando 18,5 puntos y 7,6 rebotes por partido, algo que nadie del equipo ni de los aficionados hubieran pensado. El nivel de Mirotic está frenando las aspiraciones a hacer tanking de los Bulls, el cual es su principal objetivo, y por eso se está pensando en intentar traspasar al jugador para que pueda ir a un equipo más competitivo.

Mirotic habló con el Chicago Tribune cuando renuncio al Eurobasket: “Fue muy duro. Extrañé a esos muchachos. Y sé que ellos también me echaron de menos. Ante todo, son grandes amigos. También son excelentes compañeros de equipo. Tuve mucho éxito con ellos, ganando un Eurobasket (en 2015) y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Entonces es difícil decir que no”, comentó el ala-pívot. Dejando el pasado, Nikola habló sobre su estado de forma con los Bulls: “Me siento muy, muy fuerte en mis piernas. Yendo al tablero, me siento genial. Defender el poste bajo es una gran diferencia. Al entrar en la canasta, voy a entrar en el chico. Hay una gran mejora que estoy viendo hasta ahora, pero no puedo parar ahora porque para ser consistente, debes seguir trabajando.”

Desde la llegada de Mirotic al equipo está temporada, los Bulls han ganado ocho partidos y solo han perdido dos, mientras que cuando el jugador no estaba sobre la pista los de Chicago solo ganaron tres partidos y perdieron 20. Nikola le da al equipo confianza para luchar por todos los partidos, también el gran trabajo de Markkanen, Holiday o Dunn está haciendo que el equipo sea competitivo. Con todo esto los Chicago Bulls están situados en la decimotercera posición de la Conferencia Este con un balance de 11 victorias y 22 derrotas.