Jeff Hornacek: “Estos chicos van a luchar hasta el final”

Jeff Hornacek en un partido. Fuente: Getty Images

Jeff Hornacek, entrenador de los New York Knicks, comentó con los medios de comunicación sobre las diferencias del equipo del año pasado al de este. Esta temporada se ve un equipo mucho más joven y a la vez muy luchador, el cual ha estado durante tiempo en los puestos para playoffs, ahora están en la novena posición de la Conferencia Este. Algo que durante las temporadas anteriores era casi imposible.

Hornacek habló sobre la situación del equipo :“Por lo general, cuando tienes un equipo más antiguo y las derrotas comienzan a acumularse, los muchachos tienden a decir: 'Bien, la temporada se acabó’. Estos chicos van a luchar hasta el final de la temporada sin importar cuál sea nuestro récord. Muchos jóvenes saben que estamos trabajando no solo para este año, sino también para los próximos años para mejorar en ciertas cosas. Así que no habrá ninguna renuncia en estos chicos.” La clave del equipo es que todos aportan y luchan hasta el final, el líder es Kristaps Porzingis quien ha dado un salto de calidad promediando 24,6 puntos, 6,7 rebotes y 2,1 tapones. Pero no es el único, Tim Hardaway Jr, Enes Kanter, Courtney Lee y Michael Beasley están haciendo una gran temporada, algo necesario para competir por un puesto en los playoffs.

Enes Kanter también habló sobre el equipo joven :“Este es mi séptimo año en la NBA. He pasado por mucho. Estuve en las finales de la Conferencia Oeste con OKC, he pasado por muchas cosas con dos equipos. Ahora estoy con este joven equipo. Simplemente no quiero decir que soy el líder. No soy el líder. No quiero entrar en eso. No quiero separarme de mis compañeros de equipo. Mi trabajo es mantener a mis compañeros de equipo juntos.”, dijo el pívot, quien está haciendo un gran trabajo en la pintura junto a Porzingis.