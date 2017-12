Marc Gasol: “No tengo una temporada para tirar”

Marc Gasol con los Grizzlies. Fuente: NBA.com

Marc Gasol, pívot de los Memphis Grizzlies, habló para los medios sobre la situación del equipo, la cual es muy mala. El cambio de entrenador en la franquicia de Tennessee no ha surtido efecto ya que han ganado cuatro partidos y perdido doce, algo que demuestra que el problema no era de Fizdale. Está claro que el equipo se ha venido abajo con las bajas en la agencia libre de Zach Randolph y de Tony Allen, y que la baja de Mike Conley no ayuda nada. Por todo eso, los Grizzlies están situados en la penúltima posición de la Conferencia Oeste con un balance de 11 victorias y 24 derrotas.

Marc habló con The Comercial Appeal del mal momento que está pasando el equipo “No sé cómo puedes preguntar eso a los jugadores, a un equipo y a un entrenador. Obviamente, estamos emocionalmente comprometidos y trabajamos todos los días hacia un objetivo, y eso es ganar juegos. Es imposible para nosotros pensar de esa manera.”, hacía referencia el pívot sobre si iban a hacer tanking. “Mi trabajo no permite que se tire la temporada. Porque a los 32, 33 el próximo mes, no tengo una temporada para tirar. No tengo ese lujo. No tengo 23, 24 años, donde puedo decir: "Bueno, el próximo año va a ser mejor". Tengo ese sentido de urgencia y deseo de ganar.”

La temporada de Marc Gasol está siendo buena en el aspecto si ves que promedia 18,6 puntos y 8,8 rebotes por partido, pero el español ha bajado su nivel en el aspecto de porcentajes el cual ha pasado de un 45,9% a un 41,1%. Está claro que la culpa del equipo,por la cual, esta tan mal no es suya, pero se puede ver que el equipo no está tirando como otros años, solo tres jugadores están promediando más de diez puntos, y uno de ellos está actualmente lesionado. Actualmente la franquicia se va a replantear que camino elegir, el de ser competitivos o el de conseguir una buena selección en el draft.