James Harden: “No puedes contar con dos árbitros en un partido profesional”

James Harden antes de comenzar el partido. Fuente: NBA.com

James Harden, el escolta de los Houston Rockets, comentó tras el partido de la pasada noche ante los Boston Celtics las situaciones dudosas en las jugadas finales del partido, y de que solo hubiera dos árbitros. Los texanos se dejaron remontar una diferencia de 26 puntos en el TD Garden donde los de Massachusetts pudieran remontar, con este partido se evidencia los problemas que tienen los Rockets en la defensa. Con la cuarta derrota seguida los de Houston se siguen situando en la segunda posición de la Conferencia Oeste, pero cada vez tienen más cerca a los San Antonio Spurs, y más lejos de los Golden State Warriors.

Harden comentó tras el partido porque solo había dos árbitros en la pista “Bueno, primero que nada, yo me pregunto cómo puede ser que cuentes con apenas dos árbitros en un juego televisado nacionalmente. Esa es la primera pregunta. ”, el tercero se lesionó en la previa del partido. Además, el escolta habló sobre la última acción “Muchos agarrones, mucha lucha. O sea, ¿cómo se supone que yo debo desmarcarme? Les pregunto, con dos brazos amarrados a mi cuerpo entero. Pero como ya dije anteriormente, simplemente es duro. No puedes contar con dos árbitros en un partido profesional. Hubo muchas faltas no cobradas, y eso cambió la dinámica del partido.”

Tras el partido también habló Kyrie Iring sobre la problemática con los árbitros “Somos 10 atletas en la cancha al mismo tiempo. Mucho espacio. Para eso tenemos tres. Ambos equipos tuvieron que jugar bajo esas condiciones, y a veces eso los favoreció a ellos, a veces a nosotros. La mejor manera de combatirlo es ajustarse a ello, y yo pienso que ambos equipos hicieron un gran trabajo de ello.” Está claro que la situación producida en el partido afecto a ambos equipos y no solo a los Rockets, quienes tienen que cambiar la dinámica para volver a la senda de la victoria.