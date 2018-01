Paul Pierce no quiere que su homenaje coincida con el de Thomas

Paul Pierce recibiendo el cariño de la gente del TD Garden| Foto: Galería oficial de los Boston Celtics

El once de febrero estaba destinado para ser el día que la camiseta de Paul Pierce fuera retirada e inmortalizada en el techo del TD Garden, antiguamente llamado Boston Garden. Tras la negativa de Isaiah Thomas a recibir un homenaje de parte de su antigua franquicia la pasada madrugada, ese momento se pospuso al siguiente partido contra los Cavs en Boston, que tendría lugar ese día once.

En unas declaraciones recientes en el programa de la ESPN, ‘The Jump’, “the Truth” admitía: "No digo que no deba tener un homenaje, pero en la noche en la que me retiran la camiseta no creo que me apetezca ver en las pantallas gigantes los mejores momentos de Isaiah". El antiguo jugador añadió en tono de broma: “Podrían subirlo a Instagram”. Además, reconoció que le gustó mucho la noche dedicada a la retirada de las dos camisetas de Kobe Bryant por los Los Angeles Lakers ya que en los momentos en los que el juego se paraba se enseñaban jugadas destacadas de la carrera de “La Mamba Negra”.

Isaiah Thomas fue preguntado por los medios tras su último partido: "Es la noche de Pierce, pero el vídeo no dura toda la noche. Simplemente quería que mi familia pudiera estar ahí para verlo, pero porque yo juegue. Ese día sí podré. Lo hablamos con los Celtics y estaban de acuerdo”. Thomas de momento no tiene permitido jugar back-to-back por lo cual no formó de la partida contra los verdes. Esta fue la principal razón por la que no se realizó el homenaje.

Paul Pierce jugó en diversas franquicias aparte de los Celtics. Fue traspasado junto a Jason Terry y Kevin Garnett a los Brooklyn Nets. Tras el fracaso del proyecto neoyorquino, se marchó a los Washington Wizards y terminó su carrera en los Clippers. Como muestra de gratitud y su verdadero sentimiento firmó un contrato con los Celtics justo antes de retirarse.