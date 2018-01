Griffin, conmoción cerebral tras un codazo de McGee

Blake Griffin tras recibir un codazo en el Warriors-Clippers / Foto: Getty Images

La pasada noche los Golden State Warriors vencieron a Los Ángeles Clippers por 121-105. Un recital de Curry anotando 45 puntos marcó la diferencia en el duelo entre los equipos Californianos, pero no restó importancia a la estrepitosa lesión del 32 de los Clippers.

Descripción y alcance del traumatismo

En el minuto 10:35 del primer cuarto, el jugador franquicia de Los Ángeles se disponía a hacer una penetración a canasta cuando fue golpeado por Javale McGee. Acto seguido cayó al tendido con graves gestos de dolor. Durante varios minutos los médicos del equipo trataron de inmovilizar el cuello y la cabeza del jugador, quien finalmente fue capaz de salir de la cancha por su propio pie.

Blake Griffin entrará próximamente en el "protocolo de contusiones y traumatismos" donde tendrá que pasar por ciertas pruebas para comprobar si tiene síntomas de alguna patología relacionada con este tipo de lesiones.

"Si te digo la verdad, no la he visto [la lesión]. Obviamente tuvimos la oportunidad de ver la repetición y vimos que había sido un golpe fuerte," declaró Doc Rivers después del partido. "No sé si perdió el conocimiento, hablé con él en el descanso y estaba dolorido. Yo creo que sí la perdió pero no lo sé seguro" anunció el veterano entrenador.

"Ahora estamos todos en el mundo de los traumatismos y no sabemos nada acerca de ellos, pero lo que sí se es que son peligrosos y hay que andarse con cuidado" finalizó Rivers.

Las consecuencias para los Clippers

El equipo de la ciudad Los Ángeles no está pasando por un buen momento, muchos jugadores se encuentran ahora en la enfermería; Milos Teodosic por una lesión en el pie, Austin Rivers por una laceración en el talón, Gallinari por un traumatismo en el glúteo y la más importante, Patrick Beverly por una lesión en la rodilla que le mantendrá fuera de las pistas hasta final de temporada.

Si a esto se le suma el récord mediocre que mantienen los Californianos hasta la fecha (17-21), no hay duda de que lo van a pasar mal con la baja indefinida de Blake Griffin. Porque cuando Griffin juega se nota, el de Oklahoma es el que más aporta del conjunto, con unos promedios de 22.8 puntos por partido, 7.5 rebotes y 5.2 asistencias. Él es el líder del equipo y tras el traspaso de Chris Paul este verano a Houston, no hay más sustitutos.

Todavía no han confirmado cuánto tiempo va a tardar Griffin en volver a ponerse el uniforme de los Clippers, eso sí, lo que es seguro es que el martes no disputará el partido ante los Hawks. Hasta la vuelta de Blake Griffin los Clippers no pueden hacer otra cosa mas que apretar los dientes.