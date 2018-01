Isaiah Thomas: "Me he sentido bastante bien"

Isaiah Thomas en su primer encuentro con los Cavs | Foto: Getty Images

Habían muchas miradas puestas sobre Isaiah Thomas en el partido de esta pasada madrugada, y el base de Washington no decepcionó.

Regresa pisando fuerte

Tras anotar 17 puntos en 19 minutos en su estreno con los Cavs en esta temporada, Thomas dejaba muy buenas sensaciones que corroboró sin dejar lugar a dudas la pasada noche en el Amway Center. A pesar de solo haber disfrutado 21 minutos dadas las precauciones tomadas por los Cavs por la reciente salida de su larga lesión, "IT" anotó 19 puntos, repartió 4 asistencias y capturó 2 rebotes.

"Me he encontrado muy bien ahí fuera, el entrenador [Tyronn Lue] me han puesto en una situación en la que puedo triunfar, así que me he ceñido ha ejecutar jugadas" comentaba Thomas tras la victoria ante los Magic. "Mi cuerpo esta mucho mejor. Tengo mucho más ritmo. Al principio estaba un poco oxidado, empezaba fallando bandejas y tiros libres. Pero según iba avanzando el partido, me iba encontrando mucho mejor". Explicaba el ex-jugador de los Boston Celtics.

Sus estadísticas respaldan las declaraciones del base, lanzando 13 tiros de campo y anotando 7 de ellos, demostró gran efectividad y concentración. Pese a que su más/menos fuese negativo (-3), Thomas demostró una gran actitud liderando al conjunto en los momentos en los que LeBron James no estaba en pista.

"Ha empezado el partido fallando cuatro o cinco bandejas [...] Cuanto más y más le peguen más fuerte se va a levantar y más confianza va a obtener." Decía su compañero LeBron James. "Escucha, no ha jugado a baloncesto en siete meses, haber anotado 19 puntos después de estar fuera siete meses, eso es de un anotador profesional." Concluía "El Rey".

Después de haber ayudado a su equipo a mantener una ventaja de 11 puntos sobre los Orlando Magic, el "3" se retiraba a falta de seis minutos para que concluyera el partido. El resultado final fue de 131-127.

El siguiente partido de los Cleveland Cavaliers se disputará en "The Q" la madrugada del martes contra el equipo de Jimmy Butler, Los Minnesota Timberwolves. Y está previsto que Isaiah Thomas lo dispute.

Thomas es esencial para los Cavaliers

La importancia que tiene Isaiah en el conjunto de Ohio es muy elevada. No solo por la salida de Kyrie Irving, dejando a LeBron como líder absoluto y sin refuerzos, si no también por las lesiones de Derrick Rose y la irregularidad de Calderón.

Desde el inicio de la temporada el tres veces campeón de la NBA estaba pidiendo ayuda a gritos, y desde luego, la llegada de Dwyane Wade no ha ayudado, más bien ha quitado minutos a jugadores como J.R. Smith o Iman Shumpert (lesionado ahora), que el año pasado fueron claves para sostener al equipo. Claramente no ha cumplido las expectativas.

Cuando LeBron no está en pista los Cavs sufren, a veces pierden grandes ventajas, no tienen un referente a seguir. Isaiah Thomas es el indicado para cubrir ese cargo de "sub-lider" que desahogue a LeBron de jugar 40 minutos por partido y desatasque al equipo en esos momentos donde James no está.