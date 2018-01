Rick Carlisle carga contra LaVar Ball y 'ESPN'

Google Plus

Carlisle pide más respeto para los entrenadores. | Foto: NBA.com

La bola vuelve a estar en el tejado de los Ball, valga la redundancia. Una de las familias más polémicas del mundo del baloncesto sigue siendo protagonista gracias al patriarca, LaVar Ball, que sigue haciendo de las suyas. Tras haber decidido que la mejor opción para el futuro de sus hijos fuera jugar en el colista de la liga lituana y así poder endosarlos en la disciplina ‘Laker’ lo antes posible, ha dejado unas declaraciones realmente polémicas sobre el entrenador de la franquicia, Luke Walton. Ha intentando justificar la mala racha de los Lakers, que acumularon nueve derrotas consecutivas, echando la culpa en su entrenador jefe.

LaVar no se andó con muchos rodeos diciendo que “los chicos no quieren jugar para Luke”. Todas estas palabras llegaron gracias a una entrevista con el medio ESPN, quien decidió seguir reavivando el fuego existente en esta familia tan mediática. Rick Carlisle, técnico de Dallas Mavericks y presidente de la asociación de entrenadores, ha criticado duramente a este medio por difundir las palabras de Ball criticando a Walton. “Veo el artículo de ESPN como una desgracia”.

La poca experiencia de Luke en los banquillos puede haberle pasado factura, aunque muchos dudan que la mejor decisión sea buscarle un sustituto. Cuenta con una plantilla muy joven con la que poder crecer y desarrollar una cultura ganadora de nuevo en la ciudad de Los Angeles. A veces, no contar con muchas superestrellas puede ser motivo de malos resultados constantes. Rick Carlisle hizo hincapié en el hecho de que sus Mavericks, tampoco han realizado dos grandes campañas en los últimos años. “Está liderando a un equipo joven, una tarea muy complicada. Si no me creéis, preguntadme”.

La ESPN, tiene una conexión directa con entrenadores y jugadores de la NBA, lo que le permite contar con contenido exclusivo y de muy buena calidad. Tienen acuerdos para que sus partidos sean transmitidos por su cadena de televisión y considera que con ese tipo de artículos, solo están empeorando la relación que tienen con el resto de profesionales que formar parte de la competición. “Todos los entrenadores están de acuerdo. ESPN no debería difundir este tipo de artículos que solo hacen que empeore su relación con otros entrenadores. Estoy seguro de que Luke no querrá hablar con ellos durante un buen tiempo”.

El técnico de Dallas Mavericks continuó defendiendo el talento de Walton recordando ese hito histórico que consiguió como entrenador de Golden State Warriors. “Hace dos años le dieron un equipo veterano y lo llevó a ganar 24 partidos seguidos. Eso le hizo ganarse un puesto en los Lakers y todos conocen de su gran talento para esto”. Carlisle finalizó haciendo un speech a favor de los entrenadores y animando a ESPN a que haga lo mismo. “Deberían publicar artículos que apoyen a los entrenadores”. “No estoy diciendo que deban publicar artículos de acuerdo a nuestros gustos, pero deben revisar sus fuentes y hacer un mejor trabajo en valorar si tienen algún mérito o validez o si se trata simplemente de un bocazas fanfarrón”.