Draymond Green propone a la NBA elegir nuevos árbitros

Draymond Green en un partido| Foto: Galería oficial de los Golden State Warriors

El actual Mejor Jugador defensivo de la NBA y dos veces campeón, Draymond Green, ha hecho pública en el medio The Athletic, su opinión sobre el estado de la relación entre los árbitros y los jugadores de la NBA. Durante las últimas temporadas, se han podido ver discusiones bastante fuertes entre ambos bandos dentro de la pista, lo que ha llevado a que se piten una gran cantidad de técnicas y las críticas de cierta sección de la afición.

Green recibió su undécima falta técnica del curso contra los Los Angeles Clipppers, y dijo que esta situación “está arruinando los partidos”: “Es mala, horrible. Realmente lo es. Y no sé por qué. Pero creo que es algo ridículo—comenta el jugador de los Warriors—está arruinando los partidos. Debería ser, si no la mayor, una de las prioridades a solucionar. De veras que debería serlo”. El ala-pívot ofrece una solución al conflicto: “[La NBA] puede seleccionar un nuevo grupo [de árbitros], una nueva cosecha. Están sucediendo demasiadas cosas personales ya. Demasiado en contra de mí. Simplemente no creo que esto tenga que funcionar así”. Tras estas palabras, Green ha sido sancionado por la NBA con una multa de valor total de veinticinco mil dólares.

El periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, informó de que Lee Seham, representante del sindicato de árbitros y Michele Roberts, del sindicato de jugadores, tuvieron una reunión para tratar el tema. Ambos lados, el de los árbitros y el de los jugadores, se quejan del abuso verbal recibido, queriendo los primeros, tener la posibilidad de ser más duros a la hora de castigar estas acciones.

Es por todos sabido, que, pese a esto, Draymond Green tiene un largo historial de faltas técnicas. Estuvo en peligro, durante gran parte de los Playoffs del 2016, de ser suspendido durante un partido por exceso de técnicas. Cumplió su sanción en mitad de las Finales por el título, lo que, para algunos analistas, le costó a su franquicia el segundo anillo consecutivo y rubricar la mejor temporada que ha tenido un equipo en toda la historia de la competición.