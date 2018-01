Sólo 25 puntos separan a Kevin Durant de la cifra de los 20.000

Durant anota sobre Kevin Love | Foto: Getty Images

Kevin Durant puede convertirse hoy en el segundo jugador más joven de la liga en llegar los 20.000 puntos anotados, siguiendo a LeBron James. Sólo jugadores de la talla de Kobe Bryant, Wilt Chamberlain y Michael Jordan, entre otros, han logrado esta hazaña.

KD ha reconocido que es todo un logro pertenecer a este selecto grupo de jugadores, y que es una cifra muy complicada de lograr para un jugador. "Hombre, son una gran compañía. Hay tantos grandes nombres que nunca imaginé que el mío estuviera junto a ellos". A lo que el alero ha añadido: "Pertenecer a este grupo es muy especial para mí, aunque nunca me lo marqué como objetivo, no es por lo que juego. También es especial porque lo he logrado antes de cumplir la treintena, siendo el segundo jugador más joven en hacerlo. Juegas en esta liga por mucho tiempo y tienes la oportunidad de hacer algo como esto a esta edad. Simplemente no puedo darlo por hecho, porque no hay demasiados jugadores en esa lista".

Exceptuando su temporada de rookie, Durant nunca ha promediado menos de 25 puntos por partido a lo largo de su carrera en la NBA. Según ha reconocido el mismo Durant, nunca se imaginó tener esta carrera anotadora cuando salió de Texas: "Tuve un objetivo cuando llegué a la liga, y ese fue para mí para ganar el Novato del Año, y seguí construyendo después de eso", dijo. "En mi segundo año, quería promediar 25. Cada año tenía un objetivo, pero nunca me imaginé con 20.000 o 30.000 puntos. Solo lo estaba afrontando un día a la vez, solo tratando de encerrarme, permanecer en el momento, y aquí estoy".

Tras estar semana y media de baja a causa de una lesión en su pantorrilla derecha, esta le ha otorgado tiempo a Durant para reflexionar sobre lo que significa llegar a los 20.000 puntos, puediendo ser un paso más para entrar en el prestigioso Salón de la Fama.