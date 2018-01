Partido Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors en vivo y en directo online en NBA 2017/18

Google Plus

Toda la información del encuentro Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors en directo.​

Ambos bases serán vitales en el desarrollo del partido. Mientras Curry está en un gran momento, Thomas puede motivarse al debutar en esta rivalidad y dar a los Cavaliers ese extra que necesitan.

Stephen Curry está en un gran estado de forma. | Fotografía: Zhong Zhi / Getty Images

Desde su vuelta, el base anota algo más de 32 puntos por partido, con un 52.8% de acierto en tiros de campo y un 44.6% en triples. Además, los seis rebotes y casi siete asistencias que está promediando desde su vuelta son algunos de los mejores números de su carrera.

Steph Curry está mostrando un nivel de juego extraordinario desde la vuelta de su lesión. En los siete partidos que ha disputado desde entonces, los Warriors han conseguido seis victorias y han mostrado una de sus mejores versiones.

Isaiah Thomas participará por primera vez en la rivalidad entre Cavaliers y Warriors. | Fotografía: Getty Images

"No tengo fuerza en las piernas. Va a tardar un tiempo en volver," decía el base de los Cavaliers. "Incluso las primeras noches, cuando jugué mejor, le dije al entrenador Lue que no me sentía bien."

Isaiah Thomas jugó su primer partido esta temporada, justamente, la última vez que los Cavs pisaron el Quicken Loans Arena. Desde entonces, se le ha visto falto de ritmo y con dificultades en ciertos momentos de partido.

El partido fue muy disputado, pero un empujón final de los campeones les permitió imponerse con relativa facilidad. El marcador de 99-92 muestra, sin embargo, más diferencia de la que hubo realmente durante un partido muy apretado.

Ambos equipos llegaron con bajas al encuentro. Los Warriors tuvieron que sobreponerse a la lesión de Steph Curry, mientras los Cavs seguían sin contar con Isaiah Thomas.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar, como no podía ser de otra manera, en el día de Navidad. La jornada navideña enfrentaba, de nuevo, a los finalistas en uno de los días más especiales de la temporada. El partido Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors en vivo es ya todo un clásico.

La rivalidad entre Cavaliers y Warriors continúa en una fecha tan especial como el Martin Luther King Day. No queda mucho por decir de dos equipos que se han enfrentado en las tres últimas Finales y que han gobernado con puño de hierro la NBA.

El último partido de los Warriors como visitantes fue hace un par de días en Toronto. Después de firmar una primera parte impresionante, con 81 puntos, Golden State bajó la guardia y permitió que los Raptors se acercasen. Sin embargo, terminaron cerrando la victoria y ganando por dos puntos.

Los Warriors están, justamente, en medio de una gira por la Conferencia Este. Tras dos partidos en Milwaukee y Toronto, visitarán a los Cavaliers en su mejor momento de la temporada.

El partido supuso la última gran victoria de los Cavs, que se impusieron por 127-110 a Portland. Esta noche buscarán aprovechar el apoyo de su afición para plantar cara a los campeones.

Los Cavaliers han estado de gira los últimos días, disputando cinco partidos seguidos lejos de casa. Su último partido en The Q se remonta al dos de enero, cuando LeBron y los suyos recibieron a los Blazers.

Los Cleveland Cavaliers se encuentran en uno de los momentos más difíciles de la temporada. Con tres derrotas consecutivas, dos de ellas por más de 25 puntos, los Cavs muestran una debilidad flagrante a estas alturas de la temporada.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors en vivo, perteneciente a la 89ª jornada de la NBA. El encuentro tendrá lugar en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio, a partir de las 2:00 hora peninsular.