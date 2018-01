Trade deadline 2018: Portland Trail Blazers, en vilo por Nurkic

Google Plus

Jusuf Nurkic será uno de los "culebrones" de los Blazers | Foto: Portland Trail Blazers

La situación salarial de los Portland Trail Blazers no está pasando por su mejor momento. A pesar del nuevo acuerdo televisivo que propulsó los límites de gasto de todos los equipos de la liga, los Blazers están en una situación delicada debido a su escaso margen económico para salarios. Quizás los cambios en la plantilla no se produzcan hasta que finalice la temporada pero por el momento ya podemos entrever alguna de las claves.

El equipo de Terry Scotts llegará al verano 2018 con las posibilidades para modificar su plantilla muy lastradas por grandes contratos que tienen jugadores como Evan Turner, Meyers Leonard y Moe Harkless. A raíz de estos problemas salariales giraran todos los movimientos que el equipo de Oregón pueda hacer en estos últimos días de mercado o ya en el próximo verano.

Los Blazers en su encuentro contra los Wizards | Foto: Portland Trail Blazers

El dilema Nurkic

El caso de Jusuf Nurkic es el más sonado y seguramente el de más peso para el futuro del equipo. El pívot que está cuajando una gran temporada y liderando al equipo en las estadísticas de rebotes y tapones finaliza su contrato el próximo mes de julio y no ha renovado por lo que saldrá a la agencia libre.

La temporada del serbio no está pasando desapercibida por varias franquicias de la liga y teniendo en cuenta su juventud, aún tiene 23 años, no extrañaría a nadie que consiguiera un contrato que pasase los 15 millones de dólares anuales. Una cantidad a la que los Blazers no podrían llegar nunca sin deshacerse de alguno de sus jugadores que más cobran.

Jugadores que podrían verse involucrados en un traspaso

La discreta temporada que está cuajando Evan Turner ha disparado los rumores entre los medios estadounidenses sobre sí su equipo estaría replanteándose su puesto en el club. Son muchos los analistas y aficionados que creen que los Blazers se equivocaron al quedarse con él y dejar salir a un jugador como Crabbe. Su alto contrato, más de 17 millones de dólares hasta el año 2020, hacen que se espere un rendimiento más alto.

Sin embargo no son los muchos los equipos que estarían dispuestos a absorber un contrato como el de Turner sin llevarse, al menos, una primera ronda de un futuro Draft. Dicho problema es el que hace que otros nombres entren en escena para poder liberar espacio salarial. Es el caso de Meyers Leonard, que también tiene un contrato hasta el año 2020 pero cobrando casi la mitad que Turner. A pesar de su relativa juventud, todavía tiene 25 años, el pívot parece que se ha estancado en su progresión. Lo mismo ocurre con Moe Harkless, otro jugador con un contrato desorbitado para su rendimiento.

Evan Turner es uno de los candidatos a salir del equipo este verano | Foto: Portland Trail Blazers

Visión a largo plazo

Es complicado que los Blazers puedan realizar un traspaso antes de que se cierre el mercado este curso por lo que el cuerpo técnico de la franquicia tendrá todo lo que queda de temporada para evaluar de que jugadores pueden prescindir. Lo que sí parece claro es que para dar un salto cualitativo a la plantilla, y añadir un jugador estrella a la indiscutible pareja que forman Damian Lillard y CJ McCollum, alguien tiene que abandonar el barco para solucionar el problema de salarios. ¿Quién será el elegido?