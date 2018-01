Afflalo, suspendido dos partidos por golpear a Bjelica

Google Plus

El enfrentamiento entre Afflalo y Bjelica | Foto: John Raoux, Associated Press

La NBA suspendió este jueves por dos partidos al escolta del Orlando Magic Arron Afflalo, por lanzar un golpe al ala-pívot de los Minnesota Timberwolves Nemanja Bjelica el miércoles a la noche.

Debido a la suspensión, Afflalo dejará de cobrar 32.119 dólares por los próximos dos partidos. Uno de ellos ya fue cumplido (derrota 104-103 ante los Cleveland Cavaliers), el domingo terminará su tiempo out cuando Orlando se enfrente a los Boston Celtics. Cabe destacar que Bjelica no ha sido sancionado.

Afflalo y Bjelica fueron expulsados cuando quedaban 7:58 minutos en el segundo periodo, cuatro minutos después que los dos jugadores habían recibido faltas técnicas. Afflalo lanzó un puñetazo a Bjelica quien le neutralizó con un agarre del cuello, provocando la expulsión de ambos.

Orlando Magic se quedó con la victoria (108-102)

Fournier encabezó una lista de seis jugadores de los Magic que tuvieron dobles dígitos, incluidos tres titulares. El base D.J. Augustin salió del banquillo y anotó 18 tantos, mientras que el ala-pívot Aaron Gordon aportó otros 14 que también ayudaron al triunfo de los Magic.

Los Timberwolves tuvieron como su líder anotador a Jimmy Butler, con 28 puntos, mientras que el ala-pívot Taj Gibson consiguió 18 tantos y el pívot Karl-Anthony Towns consiguió 15 puntos y 12 rebotes que lo dejaron con el trigésimo octavo en lo que va de temporada, líder de la liga.

Esta conquista no cambia para nada la situación de Orlando, la franquicia de Florida sigue última en la Conferencia Este con un pobre record de 13 victorias y 32 derrotas. Los Minnesota Timberwolves, por su parte, son cuartos en la Conferencia Oeste con 29 triunfos y 18 caídas.

Declaraciones de Bjelica

"No me quiero sentir como una víctima aquí, eso es parte del juego'', dijo Nemanja tras el partido a la cadena ESPN. "Pero él me lanzó un golpe y yo solo estaba tratando de protegerme, lo primero de todo, y calmarlo porque estaba agresivo", añadió.

"No sé qué está mal con ese tipo, pero en ese punto tengo que protegerme y a mi familia'', finalizó el jugador serbio.