Trade deadline 2018: New York Knicks y el problema del pívot

Porzingis y Hernangómez | Foto: Getty Images

Los New York Knicks y Jeff Hornacek tienen un serio problema con los hombres altos del equipo. El entrenador knickerbocker parece haber dictado sentencia, sus pívots son Enes Kante y Kyle O´Quinn, lo que significa que no cuenta con Willy Hernangómez.

La rumorología de que el pívot español de los New York Knicks buscaba equipo ha estado presente desde comienzos de la presente temporada. Hernangómez fue una de las piezas clave de los antiguos Knicks, sustituyendo a Joakim Noah durante la mayoría de partidos de la pasada campaña y siendo el fiel compañero de Kristaps Porzingis en posiciones interiores. En el año 2016, el pívot español promedió 587 puntos, 96 asistencias y 502 rebotes en 1324 minutos disputados, siendo una de las piezas fundamentales del equipo y uno de los aspirantes a rookie del año.

Sin embargo, la situación de Willy cambió radicalmente en el comienzo de esta tamporada. Los Knicks incorporaron a Enes Kanter desde Oklahoma City como parte del traspaso de Carmelo Anthony, lo que provocó que Hernangómez volviera al banquillo. El rendimiento del turco está siendo excelente esta temporada, promedia 13.6 puntos, 1.3 asistencias y 9.9 rebotes en 25.2 minutos por partido. Cifra que es muy superior a la del español, que promedia 4.5 puntos, 0.7 asistencias y 2.9 rebotes en 9.3 minutos por partido.

El español no solo cuenta con Kanter como competidor, sino que en el banquillo también disputa minutos con Kyle O´Quinn, uno de sus principales competidores por el puesto de pívot la pasada temporada. El pívot norteamericano promedia 6.9 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en 17.1 minutos por partido. El rendimiento de ambos jugadores es muy similar, sin embrago el entrenador de los New York Knicks, Jeff Hornacek, parece haberse decantado por Kyle O´quinn y no vería con alos ojos un traspaso por Willy Hernangómez.

Willy, por su parte, sigue centrado en entrenar y dar su máximo en los minutos que le otorga el entrenador, sin preocuparse por su futuro. El jugador quiere gozar de más minutos, ya que considera que está rindiendo bien, aunque permanecer en la Gran Manzana tampoco le disgustaría ya que es feliz. Está gozando de más minutos, demostrando que puede aportar grandes cosas para el equipo desde el banquillo.

El New York Post ha reconocido que hay varios equipos en la liga interesados en hacerse con los servicios de Willy Hernangómez, aunque los New York Knicks esperan a cambio una oferta donde se incluya algo más de una primera ronda del draft del próximo año, y esta oferta aún no ha llegado a las oficinas del Madison Square Garden por parte de ningún equipo de la NBA.

Fuera del tema pívots, los Knicks no buscarán modificar nungún otro aspecto de la plantilla. El equipo está en manos del letón, Kristaps Porzingis, y de su fiel escudero Frank Ntilikina. Con la vuelta de Tim Hardaway JR y la presencia de Courtney Lee la plantilla parece cerrada, y sólo se buscará traspasar a Willy Hernangómez en caso de que llegue una oferta suculenta, y que los Knicks consideren favorable para el equipo.