Joel Embiid será All Star en su cuarta temporada

Joel Embiid celebrando su última victoria con los Sixers | Foto: Philadelphia 76ers

Desde su llegada a la liga, Joel Embiid no ha sido un jugador más, sus minutos de juego siempre han estado condicionados por la fractura que sufrió en su pie derecho mientras participaba uno de los entrenamientos previos al Draft de 2014. Quién sabe cuál sería su presente si esa dichosa práctica con los Cavs se hubiese completado con normalidad. A pesar del percance, Joel fue seleccionado en el número 3 de ese mismo Draft como apuesta de los Sixers, quienes tiraron una moneda al aire eligiendo a un jugador lesionado. Por fin y tras una larga espera, esta temporada parece que el camerunés está devolviendo toda la confianza puesta en él.

Embiid ya ha disputado en lo que va de campaña más partidos que en las últimas tres, donde solo pudo jugar 31 partidos en la temporada pasada. El pívot ya está completamente integrado en Philadelphia y su química tanto con el equipo como con la afición local es inmejorable, prueba de ello son las estadísticas que está dejando esta temporada. Promediando un doble-doble de 24 puntos y 11 rebotes en 31 minutos de juego por partido, se ha ganado un puesto de titular en el próximo All Star Game.

Embiid midiéndose con Kanter en su último partido en el Madison | Foto: Philadelphia 76ers

Participar en el partido de las estrellas no es fácil siendo jugador de los Sixers, ninguno de sus jugadores lo disputaba desde el año 2013 donde Jrue Holiday fue seleccionado entre los suplentes. Para descubrir el último sixer que lo hizo como titular tenemos que remontarnos al año 2010 donde el inigualable Allen Iverson fue el base más votado de la Conferencia Este.

A pesar de ser seleccionado en la primera temporada en la que se encuentra disponible, la titularidad del pívot no fue nada fácil. Aunque contaba con el apoyo de los fans, siendo de los jugadores con más votos de la Conferencia Este, y de los periodistas, que también lo eligieron como uno de los jugadores interiores que debía ser titular, Joel quedó por detrás de Kristaps Porzingis en las votaciones de los jugadores sobre quién debería iniciar el partido. Afortunadamente para él, la decisión de aficionados y periodistas fue la que prevaleció.

Embiid será uno de los elegidos por Curry o LeBron para formar parte de sus equipos | Foto: 76ers

En el año 2014 los Sixers hicieron una apuesta y se cargaron de confianza para llevarse a un jugador del que tenían muy buenas referencias pero que llegaba lesionado. La confianza que tenían en Philadelphia era representativa de la propia confianza que tenía el camerunés en sí mismo. Cuando aún no era profesional, en el año 2013, Embiid publicó un tweet muy recordado estos días que decía-No iba muy desencaminado el bueno de Joel que, después de mucho esfuerzo, ha cumplido uno de sus sueños , ir al All Star.

I m gonna be an All Star one day #Motivation — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 18 de febrero de 2013

Su tweet prometiéndose a sí mismo que algún día participaría en este partido no es lo único que comprometía a The Process. En el año 2014, en la misma red social, Joel reveló que tratando de ligar con una famosa, fue rechazado con la frase: “Vuelve cuando seas All Star”, nada más ni nada menos que la misma Rihanna era la autora de esta soberbia cita.

Anoche, cuando la NBA confirmó su presencia y después de ser el mejor jugador de su equipo en la victoria contra los Celtics, Kristen Ledlow, periodista de NBA TV, le preguntó por la famosa frase de la cantante. Como no podía ser de otra forma, Embiid respondió con su simpatía habitual dejando en mal lugar a la estrella del pop con un: “Me rechazó en el pasado así que… ¿Por qué intentarlo otra vez?”.

Así es Joel Embiid, un tío alegre y simpático. Capaz de pronosticar su futuro siendo aún universitario y de dejar plantada a una de las mayores celebrities del planeta solo por no ser un segundo plato. La definición perfecta de showman está totalmente lista para el showtime característico del All Star Game.