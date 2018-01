Trade deadline 2018 Orlando Magic: Todo a la venta

Nikola Vucevic, Evan Fournier, Aaron Gordon, Elfrid Payton y Terrence Ross en la banca durante la pasada temporada: Salvo Gordon, nadie parece tener el futuro asegurado (Foto: Getty Images)

Desde la salida de Dwight Howard y el feroz desguace del equipo finalista de la NBA en 2009, los Magic están en una reconstrucción que, casi seis años después, no ha arrojado resultados esperanazadores. No volvieron a alcanzar nunca un récord positivo y a medida que las rondas altas de Draft se acumulaban, el proyecto volvía a foja cero una y otra vez.

Esta temporada no va a ser la excepción. Los Magic solo se ven superados por Atlanta en el dudoso honor de ser el peor equipo del Este. Actualmente son el tercer peor registro de toda la liga pese a contar con una plantilla que, por nombres, incluso podría soñar con la postemporada.

Elfrid Payton es un base más que sólido, con dos buenos recambios como Shelvin Mack y D.J. Augustin. En el perímetro, Evan Fournier, Terrence Ross, Jonathon Simmons, Mario Hezonja o Aaron Afflalo son jugadores más que aprovechables y en la pintura destacan Aaron Gordon, Nikola Vucevic, Marreese Speights, Bismark Biyombo o el joven Jonathan Isaac, flamante 6° elección del draft.

Sin embargo, a excepción de Gordon e Isaac, en quienes se basaría el nuevo proyecto, no parece que nadie esté exento de ser traspasado en las próximas dos semanas. Los primeros rumores apuntaban a la salida de Fournier con destino Detroit, pero no ha pasado de ello. El francés es uno de los salarios más elevados de la plantilla y pese a ser marcado como el futuro de la franquicia, su estadía en Orlando parece pronta a terminar.

Vucevic y Fournier durante un juego en Brooklyn (Foto: Getty Images)

Otros dos candidatos son Nikola Vucevic y Terrence Ross. El montenegrino es una fija en los rumores para ser traspasado para estas fechas desde hace un par de años. Llegó para reemplazar a Howard y pese a que ha evolucionado hacía un buen pívot anotador y con una defensa digna, nunca alcanzó el nivel All-Star que se le preveía. Ross, por su parte, terminó siendo moneda de cambio tras el fracaso de Serge Ibaka, pero no terminó de convencer y varios equipos están interesados en sus servicios.

Luego están los jóvenes drafteados que no han rendido lo esperado. Sin contar a Isaac, que aún es rookie y las lesiones no le han dejado jugar, encontramos a Elfrid Payton y Mario Hezonja. Casos muy distintos pero que pueden tener el mismo final. El base se ha afirmado como un jugador cumplidor, muy buen defensor y organizador que pese a no tener buen lanzamiento ha mejorado sus porcentajes. Sin embargo, la gerencia no cree que vaya a progresar mucho más y el #10 del Draft 2014 puede estar a la venta. Si Kemba Walker realmente está en el mercado, Orlando sin dudas intentará un traspaso por el de Charlotte.

El caso de Hezonja es muy distinto. Llegó como una gran promesa pero las pocas oportunidades, su carácter especial y una mala gestión desde la gerencia (han decidido que sea agente libre sin restricciones este verano) dejan el futuro del croata en el aire. Nadie se arriesgaría mucho por él, ya que no ha despuntado pese al talento que rebosa, pero en Orlando le buscan salida como sea y es candidato al traspaso.

Por último, se encuentran los veteranos que podrían llegar a un equipo de la zona media/alta de la tabla, como complemento rumbo a la postemporada. Aaron Afflalo, Mo Speights, Shelvin Mack o D.J. Augustin serían jugadores sólidos para una rotación de Playoffs y si Orlando decide tankear definitivamente, alguna ronda sería suficiente para adquirirlos. Los dos primeros tienen el plus de haber sido firmados por el mínimo salarial, por lo que cualquier equipo se podría lanzar a por ellos.

En conclusión, si se lo proponen, los Magic pueden ser uno de los equipos más activos en este cierre de mercado. Tienen varios jóvenes y algunas promesas para traspasar y si se mueven de forma correcta, el camino a los Playoffs la próxima temporada estará un poco más encaminado. O puede que se vuelvan a equivocar y el proyecto vuelva a foja cero una vez más.