Trade deadline 2018: Pocas novedades en Toronto

La plantilla de Toronto Raptors tendrá pocas modificaciones | Foto: NBA

Los Toronto Raptors marchan viento en popa en la conferencia este. Se encuentran actualmente como segundos clasificados de dicha conferencia con una racha de 31 victorias y 13 derrotas, después de imponerse a los San Antonio Spurs por 86-83.

La plantilla de los Raptors es una familia, los líderes del vestuario, Kyle Lowry y DeMar DeRozan, mantienen una relación de hermanos prácticamente, la cual se plama también sobre el parqué, donde ambos se entienden a las mil maravillas. Serge Ibaka y Jonas Valanciunas ocupan las posiciones interiores del equipo, dominando en el aspecto defensivo y reboteador.

DeMar DeRozan promedia 25.1 puntos, cinco asistencias y 4.2 rebotes en 34.7 minutos por partido. Kyle Lowry registra 16.4 puntos, 6.8 asistencias y 6.1 rebotes en 33 minutos por partido. El pívot español de los Toronto Raptors, Serge Ibaka, cifra 13.2 puntos, 6.1 rebotes y 0.7 asistencias en 28 minutos por partido. Por su parte, Jonas Valanciunas realiza 11.4 puntos, 8.2 rebotes y 0.7 asistencias en 21.2 minutos por partido.

Con este gran rendimiento que están ofreciendo los titulares, los cuales han llevado a los Toronto Raptors a ser dominante en la conferencia este, así como a ejecutar un gran baloncesto, la franquicia no se plantea hacer "locuras" en este Trade Deadline. Es cierto que hay nombres suculentos en el mercado, como Kemba Walker o DeAndre Jordan, sin embrago, hacerse con los servicios de alguno de estos jugadores supondría desprenderse de algún miembro importante de la plantilla, opción que no se contempla desde las oficinas de los Raptors.

El equipo de Toronto no quiere romper bajo ningún concepto el buen ambiente que reina en el vestuario del equipo, así como no tiene intencion de desestabilizar el juego que tan buenos resultados está teniendo modificando alguna pieza del engranaje. La única posibilidad de traspaso que no se descarta desde la franquicia es renovar a alguno de los componentes del banquillo, que no cuentan para el entrenador de los Toronto Raptors, Dwane Casey.

Despues de la marcha de jugadores importantes de la plantilla, como DeMarre Carroll, Cory Joseph y Patrick Patterson, el banquillo de los canadienses necesitan caras nuevas, por lo que podría producirse algún movimiento para rejuvenecer el banco de los Raptors, así como para tratar de conseguir rondas del draft que sirvan para rejuvenecer la media de edad del equipo.

Por lo tanto, salvo algún movimiento minoritario de intercambio de jugadores con poco protagonismo en el juego por otro jugadores de rotació o rondas de draft para los próximos años, no se esperan grandes cambios en la plantilla de los Raptors. Esto no significa que la franquicia no vaya a estar atenta a alguna gran oferta que aparezca durante el mercado, sino que no existe intención alguna de modificar el quinteto titular que ha elevado al equipo hasta la segunda posición de la conferencia este, siguiéndole la estela a los Boston Celtics desde muy cerca.