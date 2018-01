Trade Deadline 2018: Philadelphia 76ers, con la mente puesta en la Agencia Libre

La plantilla de los 76ers durante su estancia en Londres | Foto: Philadelphia 76ers

La planificación de la temporada realizada el pasado verano por los gerentes de los 76ers ha sido satisfactoria. Prueba de ello es el puesto que el equipo ocupa en la clasificación, luchando por entrar en los puestos de playoffs por primera vez desde hace mucho tiempo. Parece que "el proceso" está completándose y los Sixers ya se han convertido en un equipo competitivo por lo que no se esperan grandes cambios a corto plazo.

Desde luego si algo se mueve en la plantilla de los 76ers en estos últimos días de mercado no tendrá que ver con sus grandes estrellas: Simmons, Embiid, Reddick y compañía están rindiendo a la perfección. A falta de que el rookie seleccionado en la primera posición del último Draft, Markelle Fultz, entre en la dinámica del equipo, solo se plantean cambios que no alteren mucho la rotación y a poder ser liberen algo más de espacio salarial con vistas a la próxima agencia libre.

Uno de los últimos entrenamientos del equipo | Foto: Philadelphia 76ers

Mejorar la segunda unidad

Uno de los puntos débiles del equipo que dirige Brett Brown es la contribución del banquillo. De los jugadores de segunda línea el que más participa es TJ McConnell, uno de los jugadores más carismáticos pero que no ofrece una especial aportación ofensiva. El bajo rendimiento que ofrecen saliendo del banco jugadores como Amir Johnson, Bayless o Luwawu-Cabarrot los han convertido en candidatos a salir para incorporar a un anotador.

Desde la prensa de Philadelphia han dejado caer los nombres de varios jugadores que encajarían en el perfil que se busca pero tan solo unos pocos son factibles. Uno de ellos es Marco Belinelli, el italiano tiene un contrato de un año y unos asequibles 6,6 millones de dólares, salario que los Sixers podrían asumir. La temporada de los Hawks está siendo desastrosa y están más cerca del tanking que de mejorar su plantilla por lo que los Sixers podrían probar con una de sus segundas rondas de futuros Draft.

Otro de los jugadores que suenan con fuerza es Mario Hezonja. El jugador croata no ha podido demostrar todo el talento que se le observaba en Europa cuando cuajaba grandes actuaciones en el FC Barcelona. Los Orlando Magic casi no cuentan con él y de hecho no han ejercido su opción de equipo para renovar su contrato una temporada más por lo que en verano será agente libre. La apuesta por su llegada no sería descabellada ya que solo tendrían que asumir su bajo salario esta temporada y confiar en que el alero comience a coger ritmo NBA.

Belinelli es uno de los jugadores que podría encajar en los Sixers | Fuente: Atlanta Hawks

Condicionados por la posible llegada del "Rey"

Como mencionabamos antes los Sixers no están dispuestos a sumar a jugadores a su plantilla con contratos grandes y de larga duración. El motivo parece claro, son uno de los equipos que puede permitirse el verano que viene incluír un salario como el de LeBron James, candidato a ser uno de los jugadores de la Agencia Libre.

La rumorología de la liga apunta a que al "Rey" no le disgustaría la opción de formar un Big Three con uno de los mejores pívots del mundo, Joel Embiid, y uno de los que señalan como su posíble sucesor, Ben Simmons. Sabedores de esto en Philadelphia buscan dejar el margen de tope salarial muy amplio para poder ofrecer el mejor contrato posible al jugador más dominante de la liga en los últimos años. Veremos si la histórica franquicia de Pensilvania logra salirse con la suya.