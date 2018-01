Trade deadline 2018: Los Angeles Lakers, a preparase para un verano movido

Google Plus

Los Angeles Lakers serán unos de los protagonistas en el próximo ‘deadline’, y no precisamente por ser un lugar interesante para los jugadores que buscan equipo. Se espera que el próximo verano sea de buenas noticias en la ciudad angelina, y para ello tendrán que deshacerse de algunas piezas. Todavía hay jugadores cuyo futuro está en el aire y tendrán que esperar al día ocho de febrero para conocer cuál será la camiseta que defenderán durante el resto de la presente temporada.

La primera mitad de la temporada no ha sido del todo buena para ellos. A pesar de las buenas sensaciones que han dejado algunas de sus nuevas incorporaciones como podría ser Kyle Kuzma, Lonzo Ball o Brook Lopez, las lesiones y las ausencias de estos en momentos importantes de la primera mitad del curso, les han privado de poder ostentar una mejor plaza. Actualmente, son los antepenúltimos del Oeste con 16 victorias y 29 derrotas, teniendo el sueño de los Playoffs muy lejos de su alcance. Por ello, no deben tomar decisiones en caliente y saber cuando descolgar el teléfono. Necesitan hacer movimientos para mejorar su futuro.

Dejar espacio para las estrellas

No veremos a los Lakers atacar el mercado para mejorar su plantilla desesperadamente. Saben que durante la próxima agencia libre tendrán grandes nombres sobre la mesa como Paul George, DeMarcus Cousins o incluso LeBron James. Pero no podrán llevar a cabo estos movimientos si no tienen espacio salarial para recibir a estas estrellas. Por ello, esperarán recibir las ofertas del resto de equipos para poder mejorar su espacio salarial. Ya vimos anteriormente como se desprendieron de D’Angelo Russell con el mismo objetivo en mente.

Jordan Clarkson y Julius Randle, las piezas con las que trabajar

Si hay jugadores que pueden tener sus días contados en Los Angeles, esos son Jordan Clarkson y Julius Randle. Pueden sacar algo provechoso por ellos y así poder hacer un mayor espacio salarial que fuera favorable a la llegada de nuevas superestrellas. Hay muchos equipos que se han interesado en los servicios de estos jugadores, y esto podría hacer que sus deseos de moverse en el ‘deadline’ se hagan realidad. Sus buenas actuaciones en los últimos partidos de ambos jugadores, hacen que más equipos que luchan por un puesto de Playoffs tengan en mente reforzar su segunda unidad con sus llegadas.

Otra de las opciones que tienen los Lakers es usar a estos dos jugadores en un paquete que permitiera hacer las cosas más fáciles de cara al próximo verano. Se conoce que Paul George está en el mercado ante una posible oferta interesante de cualquier equipo para que este abandone Oklahoma. Tras sus declaraciones en las que afirmaba haber deseado ser traspasado a Lakers desde Indiana, los Thunder han decidido tantear con sus opciones en el mercado e intentar hacer su deseo realidad pero sacando algo a cambio. Parece que es inevitable su llegada a los Lakers este próximo verano y quieren adelantarse.

Este movimiento podría favorecer a ambos equipos, pero no se realizaría a cualquier precio. Los Thunder querrían recibir tanto a Jordan Clarkson como a Julius Randle así como un tercer jugador con potencial como podría ser el base Josh Hart. Acelerar este proceso para ambos sería la decisión más inteligente posible, pero tendrán que hablar durante largo y tendido en ese último día de traspasos para que podamos ver algo parecido. Contando con la seguridad de que Paul George renovaría el próximo verano, tienen que explorar sus opciones para hacer este movimiento posible.

Tapar huecos

Los Lakers también necesitan solucionar algunos de sus problemas en la plantilla. No es secreto que necesitan un base suplente de nivel para dar descanso a Lonzo Ball. Con sus últimos problemas de salud, los Lakers han tenido que incluir en sus quintetos a Tyler Ennis o incluso Alex Caruso, cuyo rendimiento no es lo suficientemente bueno para un base titular. Por ello, los Lakers podrían meter la cabeza en el mercado para intentar conseguir un base en condiciones que lidere la segunda unidad. Las opciones no son muy buenas, pero a todos los ‘GM’ se les va un poco la cabeza cuando llega este último día de traspasos.