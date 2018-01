Trade deadline 2018: Phoenix Suns, moverse de cara al futuro

Google Plus

Greg Monroe podría salir de Arizona. | Foto: NBA.com

Phoenix Suns no tiene mucho que hacer en el próximo ‘deadline’. Los directivos de la franquicia de Arizona buscarán sacar el máximo partido a los jugadores que tienen para intentar adquirir más elecciones del Draft. Tienen un equipo joven que debe seguir desarrollándose en los próximos años, y qué mejor manera de hacerlo que con más futuro y jóvenes promesas. Para ello, han decidido estar abiertos a escuchar ofertas por aquellos jugadores que no forman parte de núcleo de futuro de la franquicia. Dragan Bender, Marquese Chriss, Josh Jackson y Devin Booker son intocables para McDonough y no se moverán de Phoenix en el próximo cierre de mercado, pero cuentan con otros veteranos y piezas interesantes para equipos de Playoffs que busquen reforzar su banquillo.

Los dos nombres que tienen más opciones de salir en el mercado son los de Troy Daniels y Greg Monroe, dos jugadores experimentados que pueden ser de gran ayuda para otras franquicias que tengan mayores objetivos para la presente temporada que los de Phoenix Suns. Monroe, a pesar de ser ‘expiring’, cuenta con una habilidad anotadora envidiable para cualquier franquicia que busque reforzar su pintura, y su tamaño le permite ser un gran reboteador que puede contribuir desde el primer minuto en casi cualquier sistema. Los Suns podrían estar buscando su salida a cambio de elecciones del Draft que mejoren su plantel de cara al futuro. Llegó procedente de Milwaukee en el traspaso de Eric Bledsoe y los Suns casi deciden cortarlo a los pocos días. Sin embargo, su firme debut con el equipo le hizo quedarse y contar con oportunidades que le otorgaba Jay Triano, pero sin quitar protagonismo a los jóvenes.

Troy Daniels puede ser de gran ayuda a un equipo de Playoffs. | Foto: Suns.com

Por otra parte, Troy Daniels ha demostrado ser un grandísimo tirador de larga distancia y puede ser una de las piezas más interesantes en este mercado para cualquier equipo que necesite mejorar su porcentaje de triples en su segunda unidad. Hay muchas franquicias que podrían estar interesadas en hacerse con sus servicios, pero no se sabe a ciencia cierta si la mayoría de ellas están dispuestas a dejar en las arcas de los Suns unos buenos ‘picks’ para los próximos Drafts. El contrato de Troy Daniels es totalmente asequible para cualquier equipo con solo tres millones y medio. Algunos equipos de la parte alta de la clasificación podrían llamar a la puerta de los Suns el próximo día ocho de febrero en busca de un refuerzo anotador para su banquillo.

Espacio salarial para hacerlo posible

Actualmente, los Suns cuentan con nueve millones de dólares de espacio salarial que pueden atraer a muchas franquicias a la hora de hacer movimientos. Muchos equipos estarían dispuestos a entregar alguna que otra ronda a los Suns con el objetivo de librarse de algunos contratos basura que imposibilitan sus capacidades de llevar a cabo ciertos movimientos. En Phoenix llevan sacando esa ventaja a otros equipos desde el pasado verano, donde se esperaba que hubieran hecho algún movimiento más. Sin embargo, los meses estivales fueron bastante tranquilos en el desierto, algo que fue bastante criticado por algunos seguidores.

¿Veremos a los Suns moverse en busca de algún equipo que caiga en su trampa y decida desembarcar en Phoenix con alguna elección para el futuro? Es el único movimiento que les puede interesar a estas alturas de la temporada y al verse con pocas opciones serias de luchar por una plaza en los próximos Playoffs. El año pasado, decidieron optar por Jarell Eddie con un contrato de diez días y comerse también el salario de Jared Sullinger totalmente desaparecido en Toronto. Poco más se puede analizar de unos Suns que deben permanecer muy tranquilos por estas fechas.