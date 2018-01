Trade deadline 2018: Utah Jazz, buscando un rumbo

Rodney Hood y Derrick Favors pueden tener nuevo equipo antes del cierre de traspasos (Foto: Getty Images)

Decepción puede ser la palabra que mejor define la temporada de los Jazz. Tras alcanzar las Semifinales de Conferencia la pasada campaña y confirmando que el proyecto iba viento en popa, las salidas de Gordon Hayward y George Hill, las constantes lesiones de Rudy Gobert y la inconsistencia del resto de la plantilla han hecho que el GM Dennis Lindsey esté pensando en tirar la temporada y tankear.

Mayores flaquezas

El experimento Ricky Rubio no salió bien y el ex jugador de Minnesota está en su peor curso desde que aterrizó en Estados Unidos. Reparte casi la mitad de asistencias que en Minny, con peores porcentajes que el año pasado y su relación con Snyder no parece ser la mejor. Es por ello que algunos rumores indicaban que Utah podría buscar un nuevo base, pero la salida del español no parece factible ya que no hubo muchos interesados y su contrato de más de 14 millones al año no es fácil de mover.

Dos que si podrían salir son Rodney Hood y Derrick Favors. Empezando por el escolta/alero, seleccionado por los Jazz en el 2014, su salida de Utah parece cuestión de tiempo. Su contrato de rookie expira este verano y en los despachos no están seguros de darle una cifra cercana al máximo tal como reclama Hood. Es por ello que lo han puesto en el mercado y franquicias como Sacramento, Chicago y Detroit se han mostrado muy interesadas. Con su salida, Donovan Mitchell tomaría mucho más protagonismo como escolta.

Derrick Favors es el otro apuntado para salir. Traspasado a Utah desde Brooklyn en el canje por Deron Williams, ha desarrollado casi toda su carrera allí, pero sin demostrar aún el potencial que atesoraba cuando fue elegido #3 en el Draft por encima de estrellas como Paul George, Gordon Hayward, DeMarcus Cousins o Hassan Whiteside. Favors será agente libre sin restricciones por lo que es muy interesante para equipos en reconstrucción y muchos de ellos están en conversaciones para adquirir al formado en Georgia Tech.

Necesitan puntos

Pasando a los jugadores que podrían llegar, queda claro que en Utah hacen falta anotadores. Las salidas de Hayward y Hill dejaron al equipo huérfano de puntos y solo Donovan Mitchell está tirando del carro. La posición a reforzar es la de un ala-pívot que pueda abrir la cancha, por lo que se interesaron por Nikola Mirotic, actualmente en los Bulls. Si Hood sale rumbo a Sacramento, Buddy Hield podría calzarse la camiseta de los Jazz y conformar un backcourt muy interesante con Mitchell.

Para moverse en el mercado, primero deberán definir que hacer esta temporada: si la dan por perdida, traspasar a Favors, Hood y quizás Alec Burks a cambio de rondas parece lo más sensato, pero si deciden intentar entrar a playoffs, aunque han quedado muy lejos, conservar a los mencionados o traspasarlos por personal que pueda ayudar desde ya es el camino. De acá al 8 de febrero mucha agua correrá en Salt Lake City.