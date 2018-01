Google Plus

Ty Lue no cambiará el quinteto inicial y Korver le defiende

La derrota contra los Oklahoma City Thunder fue el culmen de la mala situación que está pasando la franquicia de Ohio. Tras la derrota contra los Minnesota Timberwolves por 28 puntos, perdieron contra los Toronto Raptors por 34, los Pacers y los Warriors en casa. Sólo han ganado desde el tres de enero a los Orlando Magic, ya que sus dos únicas victorias desde entonces han sido contra los de Florida.

Después del último entrenamiento, Tyronn Lue atendió a la prensa y al ser preguntado sobre qué tiene que hacer su equipo para recuperarse, contestó: “Tenemos que pasar de ello”. También anunció que no planea hacer ningún cambio en el quinteto inicial. Los Cavs empezarán, salvo lesiones, con los mismos jugadores que desde el día de Navidad tienen un récord de 3-9. “Simplemente, no quiero (cambiar la alineación). Mirando los videos y lo que queremos hacer, no es lo mejor que podemos hacer ahora mismo”.

Kyle Korver ha sido el último jugador que ha defendido a su entrenador frente a las críticas recibidas por el mal rendimiento del equipo: “Tiene un trabajo difícil. Intenta encontrar quinteto que funcionen, y trata de darnos minutos a todo el mundo. Creo que está haciendo un gran trabajo en ese aspecto, en el de involucrarnos a todos en los partidos. A lo mejor eso no pasa con Channing (Frye), nos gustaría que jugara un poco más, pero es cuestión de números en este momento. Es difícil. Cedi (Osman), nos gustaría ver más a Cedi en la pista, pero sigue siendo un tema de números”. El alero defendió la postura de su entrenador sobre los cambios: “Está en una posición complicada. Creo que le importa realmente el espíritu del equipo e intenta tener a los chicos contentos y que remen en la misma dirección”.

Desde el punto de vista del jugador, Korver señala: “Si eres el jugador al que saca del quinteto, sientes que todo lo malo ha sido culpa tuya. Si cambias la alineación y funciona es una cosa, pero si lo haces y no resulta a tu favor, es otra. Ty está en una posición complicada, realmente lo está”.

Tyronn Lue identificó la defensa como la clave de la mejora del juego de sus jugadores: “Podríamos empezar con la defensa en transición. O con la defensa del pick and roll. También se puede empezar por la defensa individual. Pero yo creo que debemos mejorar colectivamente, y hasta que no lo hagamos, las cosas van a seguir igual”. Los Cleveland Cavaliers son terceros en la clasificación de la Conferencia Este a seis partidos de los Celtics, que son primeros, y por detrás de los Raptors.