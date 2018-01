Los Milwaukee Bucks se cargan a Kidd

Google Plus

Jason Kidd es destituido tras 3 años y medio de proyecto | | Fotografía: JasonKidd.com

Milwaukee Bucks y Jason Kidd rompen su relación tras 3 años de proyecto. El ex base de la NBA no ha cumplido con las expectativas de la franquicia para este curso y a mitad de temporada ha sido destituido. La directiva parece creer que el rendimiento del equipo no se ajusta con lo que puede dar.

Según Adrian Wojnarowski, la bomba explotaba esta misma tarde-noche. Los propios Bucks no estaban contentos con la actuación de su equipo en un pobre este, en el que se veían por encima de equipos como Heat, Raptors, Pacers o 76ers, y con el plantel de estrellas que tendrían que dar el paso adelante para hacer a la franquicia una de las candidatas a quitarle el trono del este a Cleveland. También se dice que las relaciones no eran las mejores con la parte interna de la franquicia.

Con Kidd los Bucks en estos 3 años y medio con jugadores que han pasado como Middleton, Monroe, Antetokoumpo, Parker, Bledsoe, e incluso un rookie del año como Brogdon, no han conseguido llegar a un Récord positivo en este tiempo con Kidd (139-152) con dos clasificaciones par playoffs lastradas en primera ronda. En los Bucks se llegaba a culpar a Kidd de un fracaso, pero se buscaban excusas en las lesiones de sus jugadores como Middleton o Parker que les han llegado a jugar una muy mala pasada

Los Bucks contarán por el momento con Joe Prunty, entrenador interino, hasta puede que final de temporada, y explorar un nuevo proyecto a partir de la Offseason, según nos ha informado Woj, a pesar de haber entrenadores libres como David Fizdale que podría ser una gran adquisición para un lavado de cara a esta franquicia que quiere estar ya entre las mejores. Prunty será el entrenador contra Phoenix horas después del despido de Kidd.