Michael Jordan: "No traspasaría a Kemba por un jugador que no fuese All Star"

Kemba Walker ejerciendo de base en uno de sus partidos de esta temporada | Fuente: Charlotte Hornets

Hace unos días Adrian Wojnarowski soltaba la noticia, Charlotte Hornets estaría dispuesto a traspasar a una de sus estrellas, Kemba Walker. La difícil situación salarial del equipo acompañada de unos resultados decepcionantes esta temporada serían las principales causas que han llevado a la dirección deportiva a tomar esta decisión.

Kemba Walker sería uno de los mayores atractivos que hay en el mercado, el jugador de los Hornets está disputando su séptima temporada y ya está considerado como uno de los mejores bases de la liga. Está cuajando una campaña más que aceptable liderando al equipo en las estadísticas de puntos (21,8) y asistencias (5,9) por partido.

Por si fuese poco su situación contractual lo convierte en una ganga, Kemba cobra 12 millones de dólares por temporada y todavía tiene contrato hasta junio del año 2019. En los Hornets cinco jugadores cobran más que él y no hay muchos bases de su nivel que tengan un salario tan bajo, lo que despertaría el interés de muchos equipos.

Kemba Walker ejecutando un lanzamiento en su último partido contra los Kings | Fuente: Charlotte Hornets

El rumor de un posible traspaso ha hecho que el gerente de la franquicia, ni más ni menos que Michael Jordan, tuviese que salir públicamente a comentar la noticia sobre el jugador estrella de su equipo. Aprovechando una entrevista telefónica con el medio: Charlotte Observer, Jordan ha confirmado que están teniendo conversaciones con otros equipos pero no es un traspaso que estén buscando incisivamente.

“Preguntamos a los equipos qué jugadores de nuestra plantilla les gustan y siempre responden Kemba. No es que estemos ofreciéndole" ha declarado Jordan justificando que no son ellos los que están buscando su salida pero que hay contemplar una posible salida ante la insistencia de otros equipos por el jugador. A pesar de todo, el jefe quiso dejar claro que si se produce la salida de Walker será una operación que haga mejorar la plantilla de los Hornetts y que en ningún caso lo traspasarán por un jugador que no sea All Star.

El jugador ha declarado que se sentiría "devastado" si los Hornets deciden traspasarlo. Hay que recordar que Kemba está unido a la ciudad de Charlotte desde el año 2011 cuando los Hornets lo seleccionaron en el puesto número 9 del Draft. Walker ha crecido en la franquicia como persona y como jugador y su salida supondría un giro inesperado en su carrera profesional.