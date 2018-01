Reunión entre Lillard y Allen, dueño de los Blazers, para tratar el futuro del equipo

Google Plus

Damian Lillard en un partido. Fuente: Getty Images

Tanto el dueño de la franquicia como Lillard se reunieron en secreto antes de recibir a los Pacers el pasado jueves, partido al cual acudió el propio Allen, primero de 2018.

El base californiano llevaba tiempo queriendo reunirse con Allen para comunicarle su compromiso con los Blazers, único equipo de Lillard en sus seis años de carrera. Además de confirmar su estancia en Portland quiso asegurar a Allen que la franquicia tenga posibilidades reales de luchar por el campeonato de la NBA.

La reunión tuvo lugar en el Moda Center, y sin conocimiento de nadie más de la organización, ni por supuesto de los jugadores, informan fuentes cercanas al equipo. Antes de la reunión, Allen temió que Lillard pidiera el traspaso, cosa que obviamente no ocurrió. Pero Lillard quiso dejar claro sus objetivos en las siguientes temporadas, el anillo es la meta principal del base, y tiene prisa por conseguirlo en los próximos tres años que tiene de contrato.

En esta temporada los Blazers llevan un registro de 25-22, ocupando la séptima plaza de la Conferencia Oeste. Aunque están a un partido de no estar en Playoffs están compitiendo todos los partidos, y Big Three (Lillard, McCollum y Nurkic) están dando la cara como se esperaba. Pero este año el Oeste es muy duro y no pueden relajarse ni un segundo. Sin embargo las espectaciones en Playoffs aumentan a medida que pasan los años, ya que llevan tres años seguidos cayendo en primera ronda en dos de los últimos tres años de Playoffs.

En los cinco años que lleva Lillard en Portland, es la primera reunión de este tipo que tiene con Paul Allen, la cual fue muy productiva en todos los sentidos, ya que hubo un gran intercambio de opiniones y proposiciones para el futuro. Además Damian expresó su plena confianza hacia el entrenador Terry Stotts.

Por supuesto se habló de traspasos y jugadores, en la reunión salió varias veces el nombre de DeAndre Jordan, pívot de los Clippers, que está siendo el jugador más deseado en este mercado. Los propios Blazers están interesados en Jordan, pero parece que los Clippers no han recibido ninguna oferta concreta por parte de los Blazers

También se discutió sobre los problemas que tiene el equipo en cuanto a tiradores, en la actual NBA en la que tanto predomina el tiro de tres puntos, Portland ocupa la 19º posición en triples con 9'8 de 26'1 intentos por partido, de los cuales la mitad son de Lillard y McCollum. Will Barton, ex-jugador de los Blazers fue venido en 2015, movimiento que no gustó nada al base, ya que lo consideraba como un gran tirador y penetrador, algo que no tiene actualmente la franquicia.

Por otra parte, la franquicia de Oregón ocupa la quinta nómina más alta de la Liga. Turner, Harkless y Leonard tienen un contrato de 151 millones de dólares en sus respectivos contratos, sin embargo el nivel de Turner es más bajo de lo esperado y Leonard y Harkless apenas entran en la rotación del equipo.

Damian Lillard, es uno de los mejores jugadores de la NBA, está entre los únicos cuatro que promedian 25 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, y la semana pasada fue elegido Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste.