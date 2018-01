Barea responde a las declaraciones de John Wall

El partido acababa en Washington y en torno al minuto 7 del último cuarto, en una penetración a canasta de Barea, cae ante su entrada Kelly Oubre y ante esto los árbitros deciden pitar una falta en ataque de Dallas Mavericks.

Tras esta decisión de los árbitros Barea y Wall se enzarzaban en un choque dialéctico, o como le gusta llamar a los americanos “Trash Talking”, pues parece que el que comienza a hablar es el base de los Wizards, y lo que dice a Barea parece que a este último no le gustó demasiado.

Pero el verdadero choque llegaría cuando a los dos jugadores les tocó el turno de hablar con los medios, siendo Wall el primero en hablar sobre la polémica y de paso avivarla.

Cuando fue preguntado por lo que había pasado el respondío: “Solo un pequeño enano tratando de enfadarse. No le hago caso”

Lo cierto es que después le tocaría el turno a Barea que lejos de querer cerrar el tema quiso dar su opinión.

“Ahora tengo un chico en la NBA que no me gusta, es el primero. Pero no me gusta para nada ahora. Pero no creo que sus compañeros les guste tampoco, por lo tanto no es nada nuevo para mí.”