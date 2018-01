Popovich dice que la recuperación de Leonard va más lenta de lo esperado

Google Plus

Kawhi Leonard en el Media Day de los Spurs. Foto: NBA

Temporada difícil ésta para Kawhi Leonard, que hasta el momento en estos cuatro meses de competición tan solo ha jugado nueve partidos debido a la lesión que arrastra. En el plano personal tampoco está siendo una buena temporada para él, ya que incluso fuentes de la Liga han informado de una mala relación entre el jugador, representante y franquicia. Ven al jugador 'distante' y 'desconectado'.

Una telenovela, que no lo es tanto

Gregg Popovich al ser preguntado sobre que se equipo parece una 'telenovela' el técnico de los texanos dijo: "Ni siquiera sé por qué dices que es una telenovela. Algunas personas escribieron algunos artículos. Lo entiendo, pero ¿telenovela? Es una telenovela si hablamos de eso todos los días, supongo. No lo entiendo. No hablaremos de eso. No hay nada de qué hablar aparte de lo que ya hemos dicho".

También fue preguntado sobre Leonard

"La rehabilitación va más lento de lo que esperábamos. Ojalá fuera más rápido. Si vamos a equivocarnos, como lo hemos hecho en el pasado, vamos a hacerlo desde el lado conservador. Mantuvimos a Timmy Duncan fuera de los playoffs un año debido a la rodilla, y podría haber jugado. Así que no veo esto como algo diferente de lo que hemos hecho con cualquier otro jugador. Pero algunas personas, por alguna razón, quieren hacerlo. Está bien. Pero eso no afecta a mi equipo, ni a mí, ni a nadie más ".

Después de la vuelta ya no estaba cómodo

Fue después de volver de NYC, donde realizaba la recuperación de su lesión, cuando el base californiano desveló a la franquicia que no estaba cómodo y que podrían ser más de los 27 partidos seguidos (los primeros de la temporada regular) los que se perdiese debido a la lesión y que no volvería hasta estar 100% recuperado. Esto es lo que decía Pops al respecto: "Muchos jugadores obtienen segundas opiniones. Muchos jugadores tienen entrenadores. Las segundas opiniones son buenas. Nadie quiere regresar más que Kawhi Leonard. Creo que soy el número 2. Sus compañeros de equipo lo quieren de regreso. Todos lo quieren de regreso. Él es un competidor".