Westbrook, molesto por la ausencia de Paul George en el All Star

Westbrook y George compartiendo cancha esta temporada. Foto; Getty Images

Como todos los años, los aficionados a la NBA tienen marcado en su calendario el final de enero como una fecha especial. Hace unos días se dieron a conocer los titulares del denominado partido de las estrellas, con pocas sorpresas. Sin embargo, la pasada madrugada se publicó la lista de jugadores que irán como reservas, y como es habitual, las reacciones no se han hecho esperar.

Russel Westbrook, indignado

Una de las principales sorpresas en lo referente al oeste, fue la exclusión de Paul George, tras una mitad de temporada en la que ha ido de menos a más. Su compañero Russel Westbrook, tras enterarse de la noticia, declaró lo siguiente en Los Ángeles: "Increíble. Creo que es verdaderamente indignante, bajo mi punto de vista".

El base, visiblemente dolido, también apuntó que "No sé quien más ha entrado, pero sé que hay 4 jugadores de un mismo equipo, siempre hay gente quejándose de que se quedan fuera", y continuó "Pero los que verdaderamente se lo merecen, no están. Simplemente no lo entiendo, no tiene sentido".

George, más calmado

La temporada de Paul George, al igual que la de los Thunder, no empezó como todo el mundo esperaba. Aún así, el equipo ha empezado a carburar, y el escolta promedia unos nada despreciables 21 puntos y casi 6 rebotes. Además, lidera la liga en robos por partido, y está llamado a ser uno de los principales candidatos a llevarse el premio a mejor defensor del año.

El mismo jugador compareció también ante los medios, más calmado que Westbrook. "No iba a generarme ningún drama, ni me iba a hundir" declaró George, "simplemente no he sido seleccionado, es lo que hay. Ahora tengo un periodo de descanso más largo en la temporada".

Billy Donovan, también decepcionado

"Estoy realmente decepcionado, no quiero quitar mérito a ningún otro jugador, pero creo que George es uno de los mejores jugadores de la liga", declaró el head coach de los Thunder, manifestando así su descontento. Así como George, Carmelo Anthony también se quedó fuera del partido de las estrellas, por lo que tan sólo habrá un representante de los de Oklahoma en el All Star.