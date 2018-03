Previa FC Barcelona Lassa - Montpellier HB: primera final para los de Pasqui

Google Plus

Primera final de la temporada para el F.C. Barcelona Lassa, que este sábado a las 18:30, recibirá al Montpellier HB, en el Palau Blaugrana, para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la EHF Velux Champions League.

En el partido de ida, el conjunto francés se impuso por 28-25, por lo que el conjunto dirigido por Xavi Pascual deberá encomendarse a la magia del Palau para seguir vivo en esta, exigente, competición europea.

A por la semana perfecta

Tras proclamarse campeones de la Liga ASOBAL por octava vez consecutiva, a falta de seis jornadas para finalizar la competición, el FC Barcelona deberá aparcar todos los festejos y centrarse en remontar la eliminatoria ante el líder de la Lidl Starligue (liga francesa).

En el partido de ida, los blaugranas comenzaron enchufados en el partido, donde llegaron a ir ganado por cuatro goles de diferencia con el 9-13 a falta de cinco minutos para el llegar a vestuarios, pero un parcial de 6-0 a favor de los franceses, dio la vuelta al marcador (15-13) y lo más importante, les hizo ver que podían pelear de tu a tu con los blaugranas. El partido finalizó con el ya conocido 28-25.

El descontento que mostraba Xavi Pascual al finalizar el encuentro, no quita que le esté restando opciones a los suyos para remontar la eliminatoria. Pasqui declaró que no estaba contento con el trabajo de los suyos en el partido de ida, creyendo que pudieron hacer mucho más para lograr un mejor resultado para afrontar el partido de vuelta. Pese a esto el técnico catalán afirmó que no duda de que su equipo puede darle la vuelta a la eliminatoria. Para el técnico una de las claves de la eliminatoria será evitar que el conjunto francés sea capaz de superar la barrera de los 25 goles, ya que esto obligaría a los blaugranas a vencer por cuatro goles de diferencia.

El capitán, Víctor Tomás también aportó, como clave, que el equipo debe de conseguir ser sólido y regular en todas las facetas del juego, y ser efectivos de cara a portería, mejorando el 54% de acierto que obtuvieron en el encuentro de ida.

Mientras que en lo que ambos coinciden, tanto técnico, como capitán, es que el apoyo del Palau será clave para poder vivir otra remontada europea, como ya ocurrió en temporadas anteriores, donde los de la Ciudad Condal tuvieron que remontar resultados adversos.

En lo que respecta a la enfermería local, Xavi Pascual tendrá la duda hasta última hora de Aron Palmarsson, que no ha podido ejercitarse en las dos sesiones posteriores al choque ante el Ciudad Encantada. La otra duda es la de N´Guessan, que aunque arrastra molestias, el técnico local espera poder contar con él para disputar la primera final de la temporada.

Montpellier, sin confiarse

Pese al resultado positivo que alcanzaron en la ida, el conjunto de Montpellier sigue sin verse favorito en la eliminatoria. Patrice Canayer le sigue dando todo el favoritismo al Barcelona, declarando que la renta de tres goles puede quedarse corta para visitar el Palau, y que intentarán repetir el buen papel que realizaron en el encuentro de vuelta.

Repetir el buen partido de la ida, podría suponer la vuelta del conjunto francés a unos cuartos de final ocho años después de su última participación en unos cuartos de final.

Montpellier ya conoce las remontadas en el Palau

El equipo francés ya ha sido víctima de las remontadas culés en dos ocasiones. La primera, en la temporada 2006/07 donde Montpellier se impuso al conjunto catalán en la ida por el mismo resultado que en esta ocasión. En la vuelta el Barcelona consiguió darle la vuelta al marcador al ganar por 29 a 23.

La segunda vez fue en la temporada 2011/12, el conjunto francés obtuvo una renta menor en la ida, 30 a 28. Sin embargo, en la vuelta, los culés consiguieron una aplastante victoria por 36 a 20.