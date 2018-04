Xavi Pascual: "Es la derrota más dura desde que soy entrenador del Barça"

Tras cantar el alirón en la Liga ASOBAL, el FC Barcelona cayó en la Champions League ante el Montpellier. Los azulgrana dejaron escapar una ventaja de seis goles, cuando solo necesitaban cuatro para conseguir el pase.

Con un Palau lleno, el equipo acorraló al cuadro francés pero terminó relajándose y eso valió la eliminación de la máxima competición europea. Así lo analizaba Xavi Pascual, técnico culé, en sala de prensa tras el encuentro: "En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al Montpellier. Respecto a lo que hemos visto en la pista, tengo poco que decir; lo hemos dado todo pero no ha sido suficiente. Levantar el resultado ha estado cerca, aunque pocas explicaciones puedo dar".

"No puedo tildar esta eliminación de fracaso; lo sería si no lo hubiéramos intentado todo. Es la derrota más dura desde que soy entrenador del Barça. Sabemos que esto forma parte del deporte, tenemos que aceptarlo. El equipo está hecho para llegar a la final, no hacerlo es una decepción enorme, y más cuando mis jugadores se han vaciado", dijo el técnico tras caer de la Champions League.

"Nos han ganado porque están mejor que nosotros" El FC Barcelona Lassa es un equipo diseñado para llegar, al menos, a la final four que se disputa en Polonia. Sin embargo, el Montpellier ha sido mejor en esta ocasión, dejando el sueño azulgrana en el camino: "Me toca las narices porque por mucha perspectiva que tengas, vale lo que hacemos. Muchas veces cuando hablamos si es mejor quedar primero o segundo de grupo, esta es la respuesta; las eliminatorias no son ningún regalo. No quiero mirar si hemos estado muchos años en Polonia, la realidad es que no estaremos. Sabíamos que iba a ser complicado y estamos fuera. Se lo han merecido".

"Hay una razón evidente y es que el nivel cada vez es más alto. El año pasado no nos fueron rodadas las cosas y este año hemos tenido problemas. Al final no es más que un gol arriba u otro abajo. La realidad es que no hemos estado finos, nos ha faltado coger la velocidad que nos gustaría, pero es lo que hay. Hay diferentes situaciones en una misma temporada que te afectan, gente que no se recupera bien, pero no es excusa; nos han ganado porque están mejor que nosotros", añadió.

En lo que respecta al partido en sí, Xavi Pascual dio las claves por las que el equipo no ha seguido en la competición: "Reducirlo todo a una cosa clave es difícil. Hemos estado cuatro minutos seguidos con inferioridad y eso nos ha desgastado. Las ocasiones han sido claras pero no hemos tenido acierto, esto forma parte del partido, hay que saber aceptarlo. Con inferioridad hemos sufrido, nuestros extremos han estado bien pero los fallos de lanzamiento nos han perjudicado. Si tengo que sacar algo negativo, es la desconexión que sufrimos ahí. Hoy nos lo hemos dejado todo".