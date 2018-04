Raúl Entrerríos: "Es la derrota más dura en los últimos años"

El FC Barcelona Lassa quedó eliminado tras los octavos de final ante el Montpellier. El conjunto francés supo aprovechar las carencias de un equipo que, tanto en la ida como en la vuelta, llegó a disponer de ventaja más que suficiente como para haber ganado la eliminatoria con comodidad.

Sin embargo, la falta de acierto hizo que el Barça se tuviera que despedir de la Champions League. Raúl Entrerríos, uno de los jugadores azulgranas más destacados, salió a rueda de prensa para analizar lo que suponía para el equipo despedirse tan pronto del torneo.

"No vamos a descubrir que ellos son un gran equipo" "En primer lugar me gustaría felicitar al Montpellier por el pase a cuartos. Para nosotros es la derrota más dura en los últimos años. Veníamos con esperanzas de levantar la eliminatoria y seguir, hemos tenido opciones pero no ha podido ser. Es difícil explicar algo así cuando te vacías; nos ha faltado acierto en las acciones que nos podían haber dado el pase. Estamos dolidos, ha sido una derrota dura, pero tenemos que volver a levantarnos como equipo para seguir luchando como tal", comenzó el '9'.

“No vamos a descubrir que ellos son un gran equipo. Han sido muy competitivos. Creo que además ha sido muy constante durante todo el encuentro, y en los momentos de debilidad no han bajado los brazos. Siempre hablamos de la diferencia entre ligas pero esto no nos lleva a ningún lado. Tenemos la liga que tenemos, nos esforzamos en ser el mejor equipo posible en cada partido. En algunos podemos ganar de más diferencia, en otros no. Tenemos que estar concentrados, como hemos hecho siempre. No ha cambiado nada”, añadió.

"Tenemos la liga que tenemos, nos esforzamos en ser el mejor equipo posible en cada partido" La eliminatoria era factible para un equipo que está acostumbrado a partidos de este nivel. Sin embargo, haber estado con inferioridad ha podido perjudicar al Barça, al menos así lo ha reconocido Entrerríos: "Este era el momento de levantar la eliminatoria. Nos ha coincidido jugar con inferioridad cuatro minutos seguidos, y eso desgasta. Hemos intentado todo con otro tipo de defensa, hemos estado cerca de volver a lograrlo. Son partidos que se definen por pequeños detalles, ellos han sido constantes excepto en el bache pero así es. Complicado de encajar porque hemos jugado bien, dándolo todo. No ha podido ser pese a que nuestro objetivo era llegar lo más lejos posible”.

“Siempre hemos dicho que cada año la Champions es más dura. Somos el Barcelona, nuestro objetivo pasa por estar cada año en la final four. Cuando das todo lo que tienes e intentas hacerlo lo mejor posible, no te puedes echar nada en cara. Nos quedan cosas a mejorar. Hemos hecho esto siempre, éxitos o no. Seguir trabajando para levantarnos. Es una derrota dura porque se nos van las opciones demasiado pronto”, siguió diciendo.